Video: Cảnh sát 141 hóa trang xuyên đêm truy đuổi nhóm thanh thiếu niên ở Hà Nội.

Tối 10/10 đến rạng sáng 11/10, các tổ công tác 141 hóa trang của Công an TP Hà Nội triển khai tuần tra lưu động, kết hợp cắm chốt tại nhiều tuyến đường, tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Mỗi tổ 141 hóa trang gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác mặc thường phục, di chuyển như người tham gia giao thông bình thường để phát hiện những trường hợp vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bàn giao người vi phạm cho công an địa bàn xử lý.

Tại khu vực đường Vành đai 2,5, đoạn từ Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đến phố Trần Điền, tổ công tác Y5/141 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường vừa được thông xe kỹ thuật.

Khoảng 21h48 ngày 10/10, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi cảnh sát áp sát, yêu cầu dừng xe kiểm tra, người này bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính đối với người và phương tiện.

Đến khoảng 0h ngày 11/10, tổ công tác Y6/141 triển khai nhiệm vụ trên đường Trường Chinh, tập trung ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép và tụ tập cổ vũ đua xe.

Thời gian gần đây khu vực này xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, che biển kiểm soát, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu.

Một số trường hợp còn có biểu hiện thách thức lực lượng chức năng khi phát hiện tổ công tác tuần tra ở hướng đối diện.

Khoảng 0h24, tổ Y6/141 phát hiện hai thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát. Khi bị cảnh sát áp sát, yêu cầu dừng xe, cả hai lập tức tăng ga bỏ chạy, tìm cách lẩn vào các ngõ nhỏ nhằm thoát khỏi sự truy đuổi.

Tuy nhiên, khi đi vào ngõ 630 đường Trường Chinh, nhóm này không thể tiếp tục bỏ chạy và buộc phải dừng xe để làm việc với tổ công tác.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy không lắp biển kiểm soát, phần chắn bùn phía sau bị gãy, mài mòn. Người điều khiển được xác định sinh năm 2008, cho biết mượn xe của mẹ để đi chơi từ Long Biên sang khu vực Trường Chinh.

Đáng chú ý, khi kiểm tra điện thoại của nam thanh thiếu niên, tổ công tác phát hiện nhiều video ghi lại cảnh bốc đầu xe máy.

Sau đó, hai người được bàn giao cho Công an phường Kim Liên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đến khoảng 3h11 ngày 11/10, trong quá trình tuần tra, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người điều khiển xe máy có hành vi che biển kiểm soát nên dừng phương tiện để kiểm tra. Làm việc với lực lượng chức năng, người này cho biết che biển số nhằm tránh bị hệ thống camera AI ghi nhận vi phạm.

Trong suốt đêm và rạng sáng, các tổ 141 tiếp tục tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đồng thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao và có biểu hiện đua xe trái phép.