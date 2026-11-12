Cảnh sát 113 Thủ đô lan tỏa lối sống tích cực
Với tinh thần trách nhiệm và phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Công an thành phố Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử, đồng thời hỗ trợ người dân tìm lại tài sản đánh rơi trong đêm. Những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm vì nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-sat-113-thu-do-lan-toa-loi-song-tich-cuc-246261112171459238.htm