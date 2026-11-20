Theo đó, tối 18-11, tổ công tác của Đội Cảnh sát 113 gồm Thiếu tá Đào Văn Ái và Đại úy Đinh Trọng Quyền tiến hành tuần tra bằng xe mô tô chuyên dụng trên đường Trường Chinh (phường Hội Phú).

Đối tượng Duy (giữa) đã bị bắt giữ khi đang mang theo ma túy trên đường. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, tại hẻm 426 Trường Chinh, tổ công tác phát hiện 1 đối tượng là nam thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện khả nghi nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, phát hiện bên trong chiếc túi vải mà đối tượng mang theo trên người có 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại di động.

Tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường Hội Phú. Qua đó, xác định đối tượng là Ninh Xuân Duy (SN 1994, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự với Duy và củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.