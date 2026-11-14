Cảnh sắc thiên nhiên các vùng miền đất nước trong triển lãm mỹ thuật 'Miền xa… miền gần'

Một góc triển lãm.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động mỹ thuật của các họa sĩ thuộc nhóm Họa sĩ Mười Bốn với 2 workshop tiền triển lãm và 1 workshop trực tiếp tại triển lãm.

12 họa sĩ tham gia triển lãm gồm Nguyễn Ngọc Cương; Nguyễn Xuân Đam; Hoàng Ngọc Hoàn; Phùng Thanh Hồng; Vũ Quang Hưng; Trần Thị Phương Huyền; Dương Thị Ngọc Lụa; Tô Hoàng Nguyên; Phạm Thái; Giáp Tuấn; Nguyễn Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

Các họa sĩ đã thực sự mang thiên nhiên, cảnh sắc, con người của các vùng miền vào không gian triển lãm, khi 72 tác phẩm hội họa được trưng bày cùng tiểu cảnh đá, cây, những bụi lau và các cô gái trong những bộ trang phục dân tộc màu sắc sặc sỡ, giữa những âm thanh của thiên nhiên như tiếng chim hót, gió thổi xào xạc, nước chảy róc rách…

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Ở “Miền xa... miền gần”, các họa sĩ không tìm kiếm một vẻ đẹp lớn lao mà muốn ghi lại những hình ảnh của thiên nhiên, của đời sống - chậm hơn một chút - để từ đó, thông qua tính biểu đạt riêng của từng tác phẩm, những cảm nhận về thiên nhiên, về đời sống của từng họa sĩ được thể hiện bằng các chất liệu hội họa để giới thiệu tại triển lãm.

Những khung cảnh quen thuộc ở vùng cao như nhà sàn, rặng núi, rừng cây, sông suối, mặt nước… qua những cách thể hiện khác nhau của các họa sĩ đã đem đến cho người xem một thế giới hình ảnh phong phú và mới mẻ.

Các tác phẩm được các họa sĩ sáng tác trong quá trình điền dã thông qua hai workshop tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) và Phong Nha (Quảng Trị).

Tác phẩm "Sáng yên bình" của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn.

Tại Bắc Sơn, các họa sĩ gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu và vẽ thiên nhiên theo những cách nhìn riêng, mỗi họa sĩ nhìn thấy những điều khác nhau trong cùng một bối cảnh. Cảnh sắc thiên nhiên là cảm hứng để các họa sĩ thể hiện góc nhìn phong phú của mình trên những tác phẩm mang phong cách riêng với bút pháp đa dạng.

Tác phẩm "Phong Nha" của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn.

Tại Phong Nha (Quảng Trị), các họa sĩ đã trải nghiệm lưu trú sáng tác tại khu sinh thái Auko Eco-Wellness Lodges Phong Nha. Tại đây, các họa sĩ vẽ giao lưu về thiên nhiên, con người, những cảnh vật gắn với hoạt động của đời sống con người…, như một dãy núi, bến sông Son với những chiếc thuyền nhỏ, hay một góc nhà thờ, những mái nhà bằng tre nứa... Chủ đề tuy gần nhau nhưng mỗi họa sĩ có cách thể hiện của riêng mình tạo nên một bộ sưu tập phong phú đóng góp vào triển lãm.

Tại triển lãm, tác phẩm “Về bến” của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn đã được Quỹ HKH Fund sưu tập trước ngày khai mạc. Toàn bộ số tiền bán tranh được họa sĩ trao tặng Câu lạc bộ Nhân đạo Sala, đơn vị thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn cũng là người đã đồng hành cùng câu lạc bộ trong 3 năm qua.

Một góc triển lãm.

Ngay trong buổi khai mạc triển lãm, một workshop trực tiếp đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, sinh viên mỹ thuật và những người yêu thích hội họa. Với người mẫu là những thiếu nữ trong trang phục của các dân tộc, cùng tiểu cảnh thiên nhiên, các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên không chỉ có cơ hội trao đổi về nghiệp vụ, nghệ thuật, mà còn là cơ hội cho người xem triển lãm được trực tiếp cả quá trình sáng tác của họa sĩ.

Triển lãm mở cửa đến ngày 5/12/2026.

Nhóm Họa Sĩ Mười Bốn được công chúng yêu nghệ thuật biết đến như một tập hợp các nghệ sĩ đa thế hệ, từ 5x, 6x, 7x đến 8x, 9x…; chính sự đa dạng, không hạn chế về tuổi đời và tuổi nghề lại mang đến nguồn năng lượng tươi mới, cởi mở và giàu thử nghiệm. Mỗi nghệ sĩ là một cá tính sáng tác độc lập, khi hội tụ, họ tạo nên một không gian nghệ thuật cởi mở, đa sắc, nơi nhiều phong cách từ hiện thực, biểu hiện đến trừu tượng cùng song hành và đối thoại. Trong những năm gần đây, nhóm hoạt động mạnh mẽ thông qua các triển lãm quy mô như “Mười Bốn”, “Mười Bốn Art Show”, “Open 14” “Her”… nơi các họa sĩ đưa ra góc nhìn riêng biệt trong những câu chuyện về đời sống, đặc biệt là Hà Nội - khi hoài niệm, khi hiện đại, luôn giàu cảm xúc và tính cá nhân. Song song với đó, các hoạt động workshop, giao lưu ký họa hằng tuần tại TUDO Art Garden trở thành điểm kết nối quen thuộc giữa nghệ sĩ và công chúng, nơi quá trình sáng tác được mở ra gần gũi, trực tiếp và giàu tính chia sẻ. Đặc biệt, nhiều workshop mở rộng trong khuôn khổ các cuộc triển lãm của nhóm đã trở thành địa chỉ và không gian giao lưu giữa các nghệ sĩ đương đại với cộng đồng. Tiêu biểu có thể kể đến các workshop trong 3 năm gần đây: “Lại gần, gần lại với nhau 1-2”, “Thiếu nữ bên hoa”, “Những cánh hoa bay”, “Her 1-2-3”… đã mang đến làn gió mới cho môi trường nghệ thuật Thủ đô Hà Nội và dần trở thành sự kiện quen thuộc được công chúng yêu nghệ thuật mong đợi.