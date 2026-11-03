Cảnh sắc rừng thủy sam tại Côn Minh, Trung Quốc
Những khu rừng thủy sam tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, tạo điểm nhấn thơ mộng cho cảnh quan các vùng đất ngập nước.
Qua các mùa trong năm, tán lá thủy sam chuyển từ sắc xanh vào mùa xuân, mùa hè sang vàng, cam và đỏ nâu vào cuối thu, mùa đông, tạo nên những gam màu đa dạng cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Các khu rừng thủy sam còn góp phần duy trì hệ sinh thái đất ngập nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/canh-sac-rung-thuy-sam-tai-con-minh-trung-quoc-2026110317190709.htm