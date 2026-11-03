Cảnh sắc rừng thủy sam tại Côn Minh, Trung Quốc

Một điểm đến nổi tiếng của Việt Nam đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình tỷ phú Ấn Độ để tổ chức những hôn lễ xa hoa. Từ nay đến cuối năm 2026, địa phương này dự kiến đón thêm 3 đám cưới quy mô lớn, mỗi sự kiện có trên 1.000 khách tham dự. Trước đó, một gia đình tỷ phú từng đưa tới 500 nhân viên từ Ấn Độ sang Việt Nam chỉ để phục vụ lễ cưới.