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Cảnh sắc rừng thủy sam tại Côn Minh, Trung Quốc

Những khu rừng thủy sam tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, tạo điểm nhấn thơ mộng cho cảnh quan các vùng đất ngập nước.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Qua các mùa trong năm, tán lá thủy sam chuyển từ sắc xanh vào mùa xuân, mùa hè sang vàng, cam và đỏ nâu vào cuối thu, mùa đông, tạo nên những gam màu đa dạng cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Các khu rừng thủy sam còn góp phần duy trì hệ sinh thái đất ngập nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Rừng thủy sam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Rừng thủy sam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Rừng thủy sam chìm trong màn sương tại thôn Điền Vĩ, quận Bàn Long, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Rừng thủy sam chìm trong màn sương tại thôn Điền Vĩ, quận Bàn Long, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu đất ngập nước với rừng thủy sam chìm trong màn sương tại thôn Điền Vĩ, quận Bàn Long, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu đất ngập nước với rừng thủy sam chìm trong màn sương tại thôn Điền Vĩ, quận Bàn Long, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/canh-sac-rung-thuy-sam-tai-con-minh-trung-quoc-2026110317190709.htm