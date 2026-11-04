Cảnh sắc mùa Thu và trải nghiệm bản địa nâng sức hút du lịch Việt Nam

Theo danh sách These 15 Destinations are the Biggest 2026 Fall Travel Trends vừa được Lonely Planet công bố, Việt Nam đứng thứ tư, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan. Kết quả này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với Việt Nam trong mùa du lịch Thu năm nay.

Danh sách được xây dựng dựa trên mức tăng trưởng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch của Lonely Planet trong khoảng thời gian từ ngày 20/8 đến 20/9/2026 so với kỳ trước đó. Đây là một trong những căn cứ cho thấy xu hướng tìm hiểu, lựa chọn điểm đến của độc giả và du khách trước mùa du lịch cao điểm.

Mùa Thu hội tụ cảnh sắc và trải nghiệm đặc trưng

Đánh giá về Việt Nam, Lonely Planet nhấn mạnh mùa Thu là thời điểm thuận lợi để khám phá nhiều sắc thái khác nhau của đất nước, từ những đô thị giàu bản sắc, cảnh quan biển đảo đến các vùng núi với thiên nhiên hùng vĩ.

Hà Nội là một trong những điểm dừng chân được gợi ý. Tiết trời dịu mát của mùa Thu tạo điều kiện để du khách đi bộ qua những con phố nhỏ, khám phá khu phố cổ, tìm hiểu kiến trúc và nhịp sống của người dân Thủ đô. Những hàng quán ven đường với các món ăn quen thuộc, đặc biệt là phở, cũng góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực gần gũi, mang đậm dấu ấn địa phương.

Rời không gian đô thị, du khách có thể đến vịnh Hạ Long, nơi những đảo đá vôi với hình dáng độc đáo tạo nên cảnh quan biển đảo đặc sắc. Theo Lonely Planet, điều kiện thời tiết và tầm nhìn thuận lợi vào mùa Thu giúp hành trình khám phá vịnh thêm hấp dẫn, từ ngắm cảnh đến tham gia các hoạt động trên biển.

Ở vùng núi phía Bắc, Sa Pa và Hà Giang thu hút du khách bởi mùa lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng, trải dài theo sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc trưng của mùa Thu. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khám phá các cung đường vùng cao, tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của cộng đồng dân tộc địa phương.

Những trải nghiệm này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ đến từ các danh thắng nổi tiếng mà còn gắn với cảnh quan theo mùa và bản sắc văn hóa từng vùng miền.

Hà Nội là một trong những điểm dừng chân được gợi ý. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Đa dạng lựa chọn, gia tăng sức hút điểm đến

Nếu miền Bắc nổi bật với tiết trời mát mẻ và cảnh sắc mùa lúa chín, khu vực phía Nam lại mang đến những trải nghiệm khác biệt với nền nhiệt ấm áp hơn, dù đôi lúc vẫn xuất hiện những cơn mưa.

Tại TP. Hồ Chí Minh, du khách có thể khám phá nhịp sống đô thị sôi động, thưởng thức ẩm thực đường phố và tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của thành phố.

Trong khi đó, Hội An mang đến lựa chọn nhẹ nhàng hơn với hành trình đạp xe qua những vùng nông thôn quanh phố cổ, khám phá cảnh quan thanh bình và các giá trị di sản.

Cảnh sắc Sa Pa. (Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Theo gợi ý của Lonely Planet, điểm đáng chú ý của Việt Nam là khả năng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm trong một chuyến đi. Du khách có thể bắt đầu bằng việc khám phá đô thị, thưởng thức ẩm thực, tiếp tục hành trình đến các vùng biển đảo hoặc miền núi, qua đó cảm nhận sự khác biệt về thiên nhiên, văn hóa và đời sống giữa các địa phương.

Việc Việt Nam góp mặt trong nhóm đầu của danh sách cũng cho thấy tiềm năng thu hút khách quốc tế từ những sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng mùa vụ. Cảnh sắc thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm bản địa là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của điểm đến, đồng thời mở ra cơ hội đa dạng hóa hành trình khám phá đất nước.

Vẻ đẹp mùa vàng ở vùng cao Việt Nam. (Ảnh: Việt Hoàng)

Trong bảng xếp hạng 15 điểm đến nổi bật mùa Thu năm 2026, Nhật Bản giữ vị trí dẫn đầu nhờ cảnh sắc lá mùa Thu và văn hóa ẩm thực; Italy đứng thứ hai với các trải nghiệm ẩm thực theo mùa, cảnh quan và di sản. Thái Lan xếp thứ ba nhờ thời tiết thuận lợi vào cuối mùa mưa cùng những lễ hội đặc sắc.

Việt Nam đứng thứ tư, vượt qua nhiều điểm đến khác trong danh sách, trong khi Nam Mỹ giữ vị trí thứ năm. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt ở phân khúc du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên và văn hóa.