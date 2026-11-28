Lễ trồng rừng có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinamilk; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương; hoa hậu Ngọc Châu và các thành viên đến từ Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinamilk tại lễ trồng rừng. Ảnh. Minh Duy

Cùng các đại biểu, gần 80 cán bộ, nhân viên Vinamilk đến từ các nhà máy, trang trại và đơn vị tại khu vực phía Bắc đã trực tiếp trồng những cây bản địa đầu tiên của dự án. Từ những sáng kiến tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải trong hoạt động sản xuất và chăn nuôi hằng ngày đến các hoạt động phục hồi rừng, người lao động Vinamilk đang góp phần đưa những cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp vào thực tiễn.

Phục hồi những khoảng trống giữa rừng già Cúc Phương

Được thành lập năm 1962, Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nơi gìn giữ một trong những hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi nguyên sinh hiếm hoi ở miền Bắc. Với cấu trúc rừng nhiều tầng, các loài cây đại thụ và lượng sinh khối lớn được tích lũy qua thời gian, rừng già Cúc Phương được ví như một “kho lưu giữ carbon” ổn định, đồng thời là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Tuy nhiên, xen giữa những diện tích rừng lâu đời vẫn còn những khoảng trống cần được hỗ trợ phục hồi. Trước đây, vùng lõi Cúc Phương từng là nơi sinh sống của 6 bản đồng bào Mường. Từ năm 1988, để phục vụ công tác bảo vệ rừng, bà con đã chuyển ra vùng đệm sinh sống, dành lại những diện tích từng canh tác cho thiên nhiên.

Những mầm xanh được trồng tại Cúc Phương

Sau nhiều thập kỷ, đặc điểm địa hình núi đá vôi, tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng cùng sự cạnh tranh của cây bụi, dây leo khiến quá trình tái sinh tự nhiên tại một số khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Cúc Phương hướng đến phục hồi 10 ha đất trống hoặc chỉ có cây bụi. Các loài cây bản địa như kim giao, chò chỉ được lựa chọn dựa trên điều kiện sinh thái địa phương và mục tiêu từng bước tái lập cấu trúc rừng nhiều tầng đặc trưng của Cúc Phương. Về lâu dài, các loài cây gỗ lớn không chỉ có khả năng tích lũy carbon qua nhiều thập kỷ mà còn tạo nguồn hạt giống cho quá trình tái sinh tự nhiên, mở rộng sinh cảnh cho các loài động vật.

Trong 5 năm (2026–2030), bên cạnh hoạt động trồng cây, Vinamilk sẽ đồng hành cùng Vườn quốc gia Cúc Phương thực hiện công tác chăm sóc, trồng dặm, bảo vệ và theo dõi định kỳ sự phát triển của cây, với mục tiêu tỷ lệ cây sống đạt tối thiểu 85% khi kết thúc dự án.

Với sự đồng hành về nguồn lực của Vinamilk, Vườn quốc gia Cúc Phương trực tiếp xây dựng và triển khai phương án phục hồi rừng, đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả của dự án.

Kiên định lộ trình tiến đến Net Zero 2050

Từ năm 2023, Vinamilk đã công bố cam kết và lộ trình tiến đến phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để hiện thực hóa cam kết này, doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất, chuyển đổi năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững và quản trị phát thải trong toàn chuỗi giá trị.

Năm 2025, tổng phát thải khí nhà kính ở phạm vi 1 và 2 của Vinamilk giảm gần 10% so với năm cơ sở 2022. Đến nay, doanh nghiệp đã có 4 đơn vị đạt trung hòa carbon ở hai phạm vi này. Vinamilk cũng đã xác lập lộ trình giảm phát thải khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học với các cột mốc cụ thể đến năm 2035; mục tiêu Net Zero của doanh nghiệp đã được đăng tải trên website của Sáng kiến Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi).

Song song với các nỗ lực cắt giảm phát thải tại nguồn, Vinamilk chú trọng triển khai các giải pháp dựa vào thiên nhiên, góp phần gia tăng khả năng hấp thụ carbon tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Kế thừa kinh nghiệm từ chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, ngay trong năm công bố cam kết Net Zero, Vinamilk đã khởi động Cánh rừng Net Zero đầu tiên tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, với mục tiêu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 25 ha rừng ngập mặn.

Tập thể cán bộ, nhân viên Vinamilk tham gia trồng rừng tại Cúc Phương.

Đến cuối năm 2025, khu vực khoanh nuôi ghi nhận khoảng 37.500 cây mắm với chiều cao chủ yếu trên một mét. Khi hoàn thành, dự án dự kiến có khả năng hấp thụ 62.000–73.000 tấn CO₂ tương đương.

Nếu tại Mũi Cà Mau, Vinamilk phát huy tiềm năng hấp thụ và lưu giữ carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn thông qua khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, thì tại Cúc Phương, doanh nghiệp đồng hành phục hồi hệ sinh thái rừng già bằng việc trồng bổ sung cây bản địa. Điểm chung trong cách tiếp cận của hai dự án là tôn trọng đặc tính tự nhiên của từng hệ sinh thái, tạo điều kiện để rừng tiếp tục phát triển và tái sinh trong dài hạn.