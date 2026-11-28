Điểm dễ nhận biết nhất trên Ka-52 Alligator là hệ thống hai cụm cánh quạt chính được bố trí trên cùng một trục. Mỗi cụm gồm 3 cánh, quay theo hai hướng ngược nhau.

Đây là thiết kế đã trở thành dấu ấn của Cục thiết kế Kamov trong nhiều thập niên phát triển trực thăng.

Ở trực thăng thông thường, cánh quạt chính tạo lực nâng và lực đẩy, nhưng đồng thời sinh ra mô-men xoắn khiến thân máy bay có xu hướng quay theo chiều ngược lại. Để cân bằng hiện tượng này, nhà thiết kế thường sử dụng cánh quạt đuôi.

Ka-52 giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng hai cụm cánh quạt chính quay ngược chiều. Mô-men xoắn do mỗi cụm tạo ra được cân bằng với nhau, giúp máy bay không cần cánh quạt đuôi. Cấu hình này cũng cho phép tận dụng không gian thân máy bay hiệu quả hơn.

Một ưu điểm đáng chú ý là khả năng cơ động. Hai cụm cánh quạt đồng trục tạo điều kiện để Ka-52 thực hiện những thao tác điều khiển đặc trưng, bao gồm thay đổi hướng bay và chuyển trạng thái cơ động trong không gian tương đối hẹp.

Điều này có ý nghĩa đối với trực thăng tấn công khi phải hoạt động gần địa hình hoặc tìm kiếm vị trí thuận lợi để triển khai vũ khí.

Việc không có cánh quạt đuôi cũng loại bỏ một bộ phận quan trọng có thể bị hư hại bởi hỏa lực mặt đất. Tuy nhiên, cấu hình đồng trục không đồng nghĩa với việc trực thăng miễn nhiễm trước các mối đe dọa.

Hệ thống truyền động, trục cánh quạt và các bộ phận điều khiển vẫn là những thành phần kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bảo dưỡng nghiêm ngặt.

Đổi lại, hệ thống này có cấu tạo cơ khí phức tạp hơn so với một số cấu hình trực thăng truyền thống.

Hai cụm cánh quạt cần được đồng bộ hóa chính xác để tránh va chạm giữa các cánh trong quá trình hoạt động. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng.

Trên Ka-52, cấu hình cánh quạt đồng trục không đơn thuần là lựa chọn hình dáng mà là nền tảng định hình đặc tính bay của toàn bộ máy bay.

Đây cũng là yếu tố giúp dòng trực thăng Kamov tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với nhiều đối thủ trên thế giới.