Một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của vận tải cơ A400M là bốn cánh quạt khổng lồ được bố trí trên hai cánh.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở cách chúng quay.

Airbus lựa chọn cấu hình cánh quạt DBE, viết tắt của Down Between Engines. Theo thiết kế này, các cánh quạt trên hai động cơ cùng một bên cánh quay theo hướng khiến luồng khí đi xuống giữa hai động cơ.

Cách bố trí này khác với cấu hình thông thường, trong đó các cánh quạt có thể quay cùng một chiều hoặc được bố trí theo những nguyên tắc khí động học khác.

Mục tiêu của DBE là kiểm soát tốt hơn dòng khí do cánh quạt tạo ra, giảm một số ảnh hưởng bất lợi lên cánh và cải thiện đặc tính khí động học trong quá trình bay.

Đối với một máy bay vận tải quân sự, hiệu quả khí động học có ý nghĩa rất lớn. A400M phải vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau, từ bay đường dài ở độ cao lớn đến tiếp cận đường băng ngắn với tốc độ thấp.

Cánh quạt có đường kính khoảng 5,3 m, sử dụng vật liệu composite và được thiết kế để khai thác công suất lớn của động cơ TP400-D6.

Một điểm đáng chú ý khác là hai cánh quạt trên mỗi bên cánh có đường kính và cấu hình tương đồng, nhưng chiều quay được bố trí đối xứng giữa hai bên máy bay.

Điều này giúp hạn chế một số ảnh hưởng bất đối xứng về khí động học và lực tác động lên thân máy bay.

Tuy nhiên, cấu hình DBE cũng khiến hệ thống truyền động và điều khiển trở nên phức tạp hơn.

Các nhà thiết kế phải tính toán chính xác sự tương tác giữa động cơ, cánh quạt và luồng khí quanh cánh.

Đây là một ví dụ cho thấy A400M không đơn thuần là một máy bay vận tải được phóng lớn từ những thiết kế cũ.

Airbus đã lựa chọn nhiều giải pháp kỹ thuật riêng nhằm đáp ứng yêu cầu kết hợp giữa vận tải chiến lược và chiến thuật.