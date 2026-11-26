Không phải bộ phim nhận được sự chú ý lớn trước khi phát sóng, Bài Học Đáng Đời (Teach You A Lesson) thành công vang dội châu Á nhờ nội dung mới lạ, "gãi đúng chỗ ngứa" về việc bảo vệ, trừng phạt, xử lý các vấn nạn trong môi trường giáo dục. Trước truyền thông Hàn Quốc, Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Gyeonggi tuyên bố, cân nhắc thành lập một cơ quan tương tự như Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm (CBVQSP) trong phim.

CBVQSP hoạt động độc lập, được phép sử dụng bất cứ biện pháp nào để bảo vệ môi trường học tập, trừng phạt những học sinh láo xược, giáo viên suy đồi, phụ huynh cố chấp vô lí. Trong tập 3 của Bài Học Đáng Đời, CBVQSP đã bất ngờ gửi "cảnh báo" với chuông lớn nhằm phát hiện những học sinh cố ý giấu điện thoại, đồng thời thông báo về việc Cục sẽ tạm thời kiểm soát trường Trung học nữ sinh Soyeon.

Đoạn "Cảnh báo" được gửi đến học sinh trong tập 3 của "Bài Học Đáng Đời".

Có thể gọi đây là cảnh phim "tiên tri" vì nó tương đồng với một trong những phương thức chống gian lận mới được áp dụng trong kỳ thi CSAT tại Hàn Quốc.

Cụ thể, vào ngày 19/11, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc kèm theo âm thanh báo động kéo dài 10,5 giây, vào 3 thời điểm: Trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, sau khi kết thúc môn thi thứ ba và trong suốt thời gian diễn ra môn thi thứ tư của CSAT.

Mục đích là để phát hiện những thí sinh mang theo điện thoại trái quy định. Thông báo phát ra âm thanh lớn ngay cả trên thiết bị để chế độ im lặng. Theo báo Yonhap, từ thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, có 54 trường hợp gian lận bằng thiết bị điện tử bị phát hiện nhờ thông báo khẩn cấp.

Tin nhắn khẩn cấp (chứa nội dung rằng thông báo này nhằm phục vụ cho kỳ thi CSAT) do Bộ Giáo dục gửi đến di động trên toàn Hàn Quốc vào ngày 19/11 nhằm phát hiện những điện thoại chưa nộp lại trong thời gian thi. - Ảnh: Yonhap

Trong Bài Học Đáng Đời, "Cảnh báo" được gửi bất ngờ vì chỉ thuộc phạm vi nhà trường. Thực tế, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo trước về việc gửi cảnh báo để người dân không hoang mang.

Do "cảnh báo khẩn cấp" (chống gian lận) được gửi thông qua ứng dụng Emergency Read - nền tảng cung cấp các cảnh báo thiên tai và hướng dẫn an toàn bằng 22 ngôn ngữ khác nhau. Đây là lần đầu tiên một thông báo khẩn cấp được gửi đến toàn bộ người dân Hàn Quốc kể từ khi hệ thống này được đưa vào sử dụng năm 2017.

Ảnh: Yonhap

Ngay trước kỳ thi CSAT, Han Won Seok - thủ khoa kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế lần thứ 63 ra đầu thú, thừa nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ và AI để gian lận. Sự việc bắt đầu căng thẳng hơn khi trên các diễn đàn lớn tại Hàn Quốc, hàng loạt tài khoản ẩn danh cũng thừa nhận họ sử dụng camera siêu nhỏ kết nối điện thoại tải ứng dụng giải đề bằng AI để gian lận tại CSAT và nhiều kỳ thi chuyên môn khác.

Vụ việc trên làm dấy lên làn sóng lo ngại từ người dân cũng như các tổ chức, hiệp hội tại Hàn Quốc về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị điện tử tinh vi nhằm gian lận, thao túng kết quả thi. Đó là lý do vì sao kỳ thi CSAT năm nay thắt chặt nghiêm ngặt, tăng cường các biện pháp an ninh.