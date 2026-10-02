Cảnh nửa đêm cẩu ô tô khỏi nước ngập, trăm xe máy xếp hàng chờ sửa ở TPHCM

Sau trận mưa lớn chiều 1/10, đến đêm, nhiều đoạn đường Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Thương (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) vẫn chìm trong nước. Dù đã muộn, người dân vẫn tấp nập trở về nhà, trong khi nhiều người mắc kẹt từ chiều do xe chết máy giữa đường ngập.

Anh Trịnh Nam Thuận (áo kẻ) cho biết sau khi tan làm, anh bị mắc kẹt trên đường đã khoảng 5 giờ. Do xe hỏng không thể về nhà, anh tính thuê nhà nghỉ để nghỉ tạm qua đêm.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc, một sinh viên, cho biết xe bị hư khi đang trên đường đi học về. Sau nhiều giờ mắc kẹt, anh phải tìm cách đưa xe ra khỏi khu vực ngập để kiểm tra.

Không chỉ người đi đường, nhà các hộ dân và cửa hàng ven đường cũng bị nước tràn vào. Nước ngập lâu khiến nền sàn một tiệm giặt sấy trên đường Nguyễn Văn Thương bị bong tróc.

Anh Nguyễn Ngọc Chân Châu đang ngồi bơm nước cho biết khoảng 17h, khi nước bắt đầu dâng, gia đình đã phải kê đồ đạc lên cao. Tuy nhiên, nước tiếp tục lên nhanh, tràn vào nhà và làm ảnh hưởng đến nhiều trang thiết bị, nội thất.

Đến 23h, sau khoảng 7 giờ kể từ khi mưa lớn, nước vẫn còn ngập khoảng 50cm. Nhiều hộ dân phải dùng máy bơm, tìm cách đẩy nước ra ngoài, đồng thời tranh thủ dọn dẹp, di chuyển đồ đạc để hạn chế thiệt hại.

Anh Mai Xuân Dưỡng cho biết, khoảng 7 năm nay, khu vực mới lại xảy ra tình trạng ngập như này. Nhà anh là kho hàng nên khi nước dâng quá nhanh, gia đình không kịp di chuyển nhiều đồ đạc lên cao. Một lượng hàng chưa kịp giao cũng bị ngâm trong nước.

Người dân bì bõm lội nước cả đêm.

Chủ quán cà phê Hoàng Định cho biết, nước tràn vào quán, có thời điểm dâng hơn 60cm. Dù đã muộn nhưng anh vẫn ngồi chờ nước rút để dọn dẹp để giảm thiệt hại. Nhiều bàn ghế, vật dụng trong quán được kê lên cao để tránh ngâm lâu trong nước.

Sang ngày mới, mặt đường vẫn ngập sâu, ánh đèn xe loang trên mặt nước. Chị Mỹ Hoàn cho biết chỉ còn cách chờ nước rút mới có thể dọn dẹp, may mắn các thiết bị điện trong nhà đã được kê lên cao, tránh bị ngâm nước.

Không chỉ nhà cửa, tài sản, nhiều phương tiện của người dân cũng bị ảnh hưởng sau trận mưa. Hàng loạt ô tô chết máy được cẩu ra khỏi khu vực ngập, đưa đến nơi sửa chữa.

Cả trăm chiếc xe dựng trước một cửa tiệm sửa xe trên đường Điện Biên Phủ.

Anh Minh Tùng cho biết xe bị nước vào, chết máy từ khoảng 18h. Do nhiều tiệm sửa xe đều quá tải vì lượng xe bị ngập, đến khuya anh mới gọi được thợ sửa xe lưu động tới hỗ trợ. Chiếc xe được tháo bugi, bình xăng con để lau khô, xả xăng, kiểm tra rồi bơm xăng trở lại