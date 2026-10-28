Cảnh nóng táo bạo của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm phim 'Ngọc điệm thu'

Ngọc điệm thu - tác phẩm truyền hình Trung Quốc gây chú ý những ngày qua với câu chuyện tình cảm giữa Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi đóng) - vị thiếu soái quân phiệt và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm đóng), một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cảnh "nóng" mới nhất của "Ngọc điệm thu".

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước loạt cảnh thân mật của cặp diễn viên chính. Từ những nụ hôn lãng mạn đến phân đoạn gần gũi trong bồn tắm, cả hai tương tác tự nhiên, ánh mắt tình tứ cùng những cử chỉ gần gũi.

Theo Sina, những cảnh thân mật trong Ngọc điệm Thu được đánh giá là táo bạo so với mặt bằng chung của phim truyền hình Trung Quốc. Trong bối cảnh các tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình thường tiết chế những cảnh gần gũi vì quy định kiểm duyệt, cách dàn dựng của bộ phim tạo được sự chú ý.

Cả 2 trao nhau nụ hôn đầu ở tập 8.

Trong tập 8, Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân có nụ hôn đầu tiên. Sau khi tắm, Diệp Bình Quân nhờ Ngu Sưởng Hiên gỡ những sợi tóc rối vướng vào dây chuyền. Khi tiến lại gần giúp cô, anh dần bộc lộ sự say đắm qua những cử chỉ âu yếm. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, trước khi họ trao nhau nụ hôn say đắm và ôm chặt đối phương.

Một phân đoạn khác diễn ra trong bối cảnh sau khi hai nhân vật kết hôn. Ngu Sưởng Hiên nói với Diệp Bình Quân: "Em ngủ việc của em, anh ngủ việc của anh". Câu nói tưởng chừng bình thản nhưng lại tạo nên bầu không khí đầy ẩn ý giữa 2 người.

Sau đó, Ngu Sưởng Hiên chủ động tiến gần, trao cho vợ những nụ hôn từ cánh tay lên cổ rồi đến môi. Động tác chuyển tư thế giữa hai người diễn ra liền mạch, kết hợp nhịp quay chậm rãi làm nổi bật sự giằng co giữa vẻ ngoài kiềm chế và tình cảm mãnh liệt của nhân vật.

Điểm thu hút của phim không chỉ nằm ở những nụ hôn mà còn ở cách diễn viên thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp tương tác. Thừa Lỗi khắc họa Ngu Sưởng Hiên với vẻ ngoài có phần áp đảo nhưng vẫn có những khoảnh khắc dịu dàng, trong khi Từ Nhược Hàm thể hiện sự chuyển biến cảm xúc của Diệp Bình Quân khi đối diện với người mình yêu.

Phim thu hút nhờ câu chuyện tình lãng mạn nhưng day dứt giữa thời loạn ly.

Các phân đoạn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về phản ứng hóa học của cặp đôi. Một số khán giả cho rằng những cảnh tình cảm được xây dựng có nhịp điệu, tạo cảm giác hồi hộp mà không cần quá nhiều lời thoại.

Sự kết hợp giữa cách dàn dựng, diễn xuất và diễn biến tình cảm của 2 nhân vật góp phần giúp các phân đoạn thân mật trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Ngọc điệm thu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2010 do đạo diễn Cúc Giác Lượng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Phim lên sóng Đài Truyền hình Hồ Nam và nền tảng Mango TV từ ngày 12/10, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Clip các phân đoạn nóng của 2 diễn viên trong phim "Ngọc điệm thu"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Weibo, HK01