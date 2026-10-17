Cảnh nóng không có trong kịch bản phim 18+ của 2 mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Verity: Bí mật bị chôn vùi ra mắt toàn cầu từ hôm 2/10 và đến nay đã thu về 120 triệu USD dù chỉ có kinh phí sản xuất 40 triệu USD. Phim thu hút với nội dung kịch tính, xoắn não được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng 2 mỹ nhân đình đám Anne Hathaway và Dakota Johnson.

Phim ra rạp Việt từ 16/10 và dán nhãn cấm khán giả dưới 18 tuổi với nhiều cảnh nóng giữa Dakota Johnson và Josh Hartnett, Josh Hartnett và Anne Hathaway, đặc biệt là cảnh nóng giữa Dakota Johnson và Anne Hathaway.

Cảnh nóng gây sốc của hai nữ diễn viên.

Đạo diễn Michael Showalter cho biết Dakota Johnson và Anne Hathaway đã ngẫu hứng thực hiện một cảnh quay nóng bỏng không hề có trong tiểu thuyết gốc của Colleen Hoover. Cảnh quay này xuất phát từ việc các nhà sản xuất phim nhận thấy họ "cần có thêm một vài chi tiết gợi cảm" cho bộ phim.

Nhà văn Colleen Hoover chia sẻ ban đầu thấy khá lo lắng khi thêm cảnh này vào nhưng cuối cùng lại khen ngợi đây là một trong những phân đoạn cô yêu thích nhất trong phim Verity. "Tôi thấy rất nhẹ nhõm. Với tư cách là một tác giả, khi nhà làm phim thêm vào hay cắt bớt điều gì, bạn luôn hy vọng nó sẽ hiệu quả và may mắn lần này mọi chuyện đã thành công", cô nói.

Nhờ có Anne Hathaway và Dakota Johnson, bộ phim trở nên nóng bỏng hơn nhiều so với nguyên tác.

Trong cuộc phỏng vấn trên Variety, đạo diễn Michael Showalter chia sẻ đã phát triển thêm một số phân cảnh ngoài sách, bao gồm cả một khoảnh khắc giữa nhân vật Lowen (do Johnson thủ vai) và Jeremy (do Josh Hartnett thủ vai) mà ông thấy có thể khai thác nhiều sức hút giới tính hơn.

Verity: Bí mật bị chôn vùi xoay quanh nhà văn nổi tiếng Verity Crawford (Anne Hathaway) và Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), một nhà văn đang chật vật với sự nghiệp và được mời đến sống tại dinh thự hẻo lánh của gia đình Crawford để viết thay cho Verity.

Khi Lowen tình cờ phát hiện những ghi chép tự truyện đáng sợ mà cô tin là của Verity, cô dần bị cuốn vào những lời thú nhận méo mó và ám ảnh về Jeremy (Josh Hartnett), chồng của Verity. Càng khám phá những bí mật ẩn giấu trong dinh thự Crawford, Lowen càng khó phân biệt đâu là hư cấu và sự thật, thao túng và hấp dẫn, cơ hội và ám ảnh.