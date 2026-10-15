Cảnh người dân phải đi ngược chiều vì hầm chui thi công 10 năm chưa xong

Theo đó, đường song hành phía phường Tăng Nhơn Phú chỉ cho phép lưu thông một chiều, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai. Để về Trạm 2 đúng luật, người dân phải chạy về hướng Đồng Nai, quay đầu, rồi đi theo đường song hành phía đối diện.

Tuy nhiên, do hầm chui tại nút giao Trạm 2 trên đường song hành vẫn thi công dang dở, nhiều người chọn chạy xe ngược chiều để tránh phải đi vòng xa.

Hầm chui nút giao Trạm 2, hướng TPHCM đi Đồng Nai, được khởi công từ năm 2016, đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng. Đây là tuyến đường huyết mạch nằm ở cửa ngõ phía đông, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.