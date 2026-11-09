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Sáng nay, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Tại xã Mậu Lâm, nước dâng cao khiến nghĩa trang Đồng Sình "chìm trong biển nước".

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một cảnh gia đình đưa hài cốt người thân đến an táng tại nghĩa trang Đồng Sình. Tuy nhiên, do nước ngập sâu, việc đào huyệt gặp nhiều khó khăn. Người dân cùng gia đình người quá cố phải dùng xô, chậu vừa tát nước vừa đào huyệt.

Người dân dùng xô chậu tát nước ở nghĩa trang để đào huyệt. Ảnh cắt từ clip

Đến 13h cùng ngày, các thủ tục an táng đã hoàn tất.

Ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết mưa lớn kéo dài từ chiều tối hôm trước đến sáng 9/11 khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ, trong đó có nghĩa trang Đồng Sình.

Sau khi nhận được thông tin gia đình cần an táng người thân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với người dân hỗ trợ tát nước, đào huyệt.

Theo ông Thủy, tính đến sáng nay, lượng mưa tại khu vực xã phổ biến gần 300mm. Một số đập tràn trên địa bàn bị ngập, hơn 30 hộ dân bị chia cắt tạm thời. Đến trưa cùng ngày, mưa đã ngớt, trời tạnh ráo.