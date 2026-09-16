Cảnh ngập lụt sâu cả mét của hàng trăm hộ dân Thanh Hóa

Video: Cận cảnh hàng trăm hộ dân ngập sâu trong nước lũ.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 - 16/9, khiến nước sông Bưởi chảy qua xã Thành Vinh và Kim Tân (tỉnh Thanh Hóa﻿) dâng cao, gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều nơi.

Ông Bùi Văn Điệp - Chủ tịch UBND xã Thành Vinh cho biết, đến ngày 16/9, nước sông Bưởi dâng cao đã gây ngập 301 hộ dân, với hơn 1.100 nhân khẩu. Nhà dân bị ngập sâu nhất đến nay là hơn 1,2m.

“Địa phương đã di dời cho 15 hộ, với 45 khẩu ở khu vực ngập sâu; còn lại là các hộ sơ tán tại chỗ. 15 hộ, với 18 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất đã di dời đến nơi an toàn. Vấn đề nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ cũng được chính quyền đảm bảo”, ông Điệp thông tin.

Theo ghi nhận, hàng trăm hộ dân sống dọc Tỉnh lộ 523, và Quốc lộ 217B, đoạn từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh (tỉnh Thanh Hóa) bị ngập sâu. Một số hộ dân có nhà cao tầng kiên cố thì chủ động di chuyển lên tầng cao, các hộ còn lại bị ngập sâu phải di chuyển đến nơi an toàn; nhiều khu dân cư bị cô lập. Hiện tại, ở các địa phương này đang xảy ra mưa lớn, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao.

Lãnh đạo UBND xã Thành Vinh cũng cho biết, mưa lũ khiến hơn 5km đường giao thông bị ngập sâu từ 0,5 - 1m; trong đó đường quốc lộ 217B bị ngập 3,5km, còn lại là đường liên thôn, trục thôn. Trên địa bàn hiện có 3 điểm sạt lở đất đá tràn ra đường Tỉnh lộ 523, địa phương đang huy động máy móc khơi thông.

Theo người dân địa phương, dù đã quen với cảnh nước lũ dâng cao song năm nay, nước sông Bưởi dâng cao và nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Để di chuyển trong lũ, họ phải sử dụng thuyền.

Hàng trăm ha mía, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại lớn về kinh tế.

Tại xã Kim Tân, mưa lớn cùng với nước sông dâng cao khiến nhiều hộ dân ngập sâu. Ông Hà Đức Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết, nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều hộ dân thôn 3 và 4 Thành Trực bị ngập sâu.

Chính quyền đã di dời một số hộ dân nhà cấp 4 bị ngập sâu, các hộ còn lại có nhà kiên cố thì di dời tại chỗ lên tầng cao. Địa phương đang tiếp tục theo dõi, nếu nước sông tiếp tục lên, trên báo động III thì sẽ có phương án di dời các hộ khác.

“Nước còn đang lên nhanh nên gia đình phải sử dụng các nhà phao, bè mảng làm từ các thùng nhựa và khung sắt để di dời tài sản, gia cầm nhằm giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra”, ông Trương Văn Khánh (xã Kim Tân) cho biết.

Tại xã Hóa Quỳ, Trung Hạ, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao; các tràn bị ngập lụt, chia cắt cục bộ một số vùng. Một hộ dân ở xã Trung Hạ bị đá từ taluy dương sạt lăn vào nhà, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Các địa phương đã kiểm tra, di dời nhà dân vùng xung yếu đến vị trí an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết.

Mưa lớn cùng nước sông dâng cao khiến nhà khoảng 100 hộ dân ở xã Nông Cống bị ngập sâu gần 1m khiến cuộc sống đảo lộn.

Ông Phạm Văn Mịch (trú thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống) cho biết: "Nước lên nhanh nên gia đình chỉ kịp kê cao các vật dụng cần thiết, còn lại bị ngập nước. Vật nuôi như gà, lợn cũng phải được đưa lên thuyền hoặc đến nơi cao ráo để tránh lũ", ông Mịch nói.

Lãnh đạo UBND xã Nông Cống cho biết, lực lượng cán bộ xã, thôn thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ bị ngập sâu.