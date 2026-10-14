Cảnh ly hôn giữa Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam khiến khán giả bật khóc

Tập 2 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, để lại ấn tượng với khán giả. Bình (Doãn Quốc Đam) cầu xin vợ cứu anh nốt lần này, tuy nhiên Hạnh (Huyền Lizzie) khẳng định mình đã ngu khi mới tin kẻ cờ bạc, rượu chè như anh hết lần này tới lần khác. Ngôi nhà này là do bố mẹ cô để lại, không đời nào cô bán đi. Đồng thời, Hạnh đề nghị ly hôn.

Bình ra điều kiện đồng ý sẽ ly hôn giải thoát cho vợ nếu trong hai ngày, cô lo đủ 90 triệu để anh ta trả nợ. Sợ hai con có thể gặp nguy hiểm khi bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ, Hạnh lập tức đồng ý sẽ lo cho Bình 90 triệu. Đổi lại, Bình phải giữ lời hứa những gì đã nói hôm nay và không bao giờ làm phiền đến mẹ con cô nữa. Hạnh đã đi vay mượn, rồi rút sổ tiết kiệm, bán đàn lợn... tìm mọi cách xoay 90 triệu vì không muốn dồn Bình vào con đường cùng.

Bình và Hạnh thống nhất với nhau về điều kiện ly hôn. Ảnh VTV

Ngày bố mẹ ra toà, Thơ (Thu Hà Ceri) và em trai - Khang (Minh Xíu) đứng chờ ở ngoài. Cả hai chị em đều khóc nhưng Thơ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vì sức khỏe và sự an toàn của mẹ là ưu tiên hàng đầu. Thơ dặn em cứ yêu bố, cứ nhớ bố nhưng đừng để mẹ buồn.

Thơ và em trai buồn bã chứng kiến bố mẹ chia tay. Ảnh VTV

Ra khỏi toà, Bình hỏi con gái: "Bố với mẹ ly hôn rồi, vừa ý mày đúng không? Mày ghét bố lắm nhỉ?". Thơ khóc nức nở khẳng định mình không ghét bố, mà chỉ thương mẹ. Cô cũng xin lỗi nếu làm bố buồn, nhưng mong bố sẽ thay đổi, sống tốt và an toàn.

"Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ, bố nhé!" - Thơ nói khiến bố Bình rơi nước mắt. Bố xin lỗi con gái vì đã lỡ đánh con một cái. Cuối cùng, Bình xin phép ôm vợ lần cuối và xin lỗi ba mẹ con.

Bình rơi nước mắt khi con trai không muốn thấy cảnh chia xa từ đây. Ảnh VTV

Sau khi tập phim kết thúc, trên mạng xã hội, diễn xuất của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie, Thu Hà Ceri, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Một số bình luận bày tỏ xúc động trước cảnh gia đình Hạnh - Bình rơi vào cảnh chia ly cũng chỉ bởi tệ nạn xã hội cờ bạc mà Bình vướng phải. "Xem mà ám ảnh về cảnh bạo lực gia đình", "Cảnh cả gia đình trước cổng tòa án khiến mình bật khóc, thương cho cả gia đình, nhất là hai đứa trẻ", "Xem mà không cầm được nước mắt"...

Thơ là người ủng hộ mẹ ly hôn, nhưng lại là người khóc nhiều nhất. Ảnh VTV

Không ít khán giả bày tỏ sự xót xa cho những đứa trẻ phải lớn lên trong gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực. Một người xem chia sẻ: "Những đứa trẻ trong hoàn cảnh này mới hiểu cuộc đời chỉ mong một ngày được bình yên", "Hôn nhân có kết thúc dẫu có lý do gì thì những đứa trẻ mới là đáng thương nhất", "Nhìn hai đứa trẻ khóc không muốn bố mẹ chia tay mà mình khóc theo, mong rằng đừng gia đình nào phạm phải sai lầm như vậy"...

Gia đình Hạnh chia tay trong nước mắt. Ảnh VTV

Trước đó, trong tập 1 "Căn nhà không mái che", diễn xuất của Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie cũng khiến khán giả lặng người, rơi lệ bởi những cảnh bạo lực gia đình. Những trận đòn nghiêm trọng của Bình khiến Hạnh rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu. Biến cố trở thành bước ngoặt để người phụ nữ nhìn lại cuộc hôn nhân đầy đau khổ, quyết tâm phản kháng và ly hôn nhằm giải thoát bản thân khỏi cuộc sống bị bạo hành.