Nằm trên trục đường Lê Lợi, thuộc bờ Nam sông Hương, hai khu đất số 22-24 và 26-30A có tổng diện tích đấu giá﻿ 10.688,7 m2, tiếp giáp các tuyến Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Vị trí này nằm giữa cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân, gần Đại Nội, sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan, du lịch và kết nối đô thị.

Đầu năm 2022, nhiều cơ quan nhà nước, sở, ngành đóng trên đường Lê Lợi lần lượt di dời về khu hành chính tập trung mới tại đường Võ Nguyên Giáp, phường An Cựu. Đến cuối tháng 4/2022, các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ lần lượt chuyển địa điểm làm việc. Quỹ đất khu trung tâm thành phố này được định hướng dành cho các dự án thương mại, dịch vụ, khách sạn﻿ cao cấp.

Việc tìm kiếm nhà đầu tư cho các khu đất này đã được triển khai từ tháng 5/2021, trước cả thời điểm các cơ quan dời đi. Tuy nhiên, quá trình kêu gọi đầu tư kéo dài nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Những vướng mắc về cơ chế xử lý tài sản công, phương án khai thác… khiến doanh nghiệp chưa mặn mà. Các công sở bỏ trống vì vậy tiếp tục nằm chờ phương án xử lý.

Từng là công sở có hoạt động hành chính thường xuyên, các trụ sở cũ dần trở thành những công trình đóng cửa, không còn người làm việc. Các cơ sở liền kề nhau tại những địa chỉ﻿ nêu trên nằm im lìm suốt nhiều năm. Khung cảnh cổng sắt hoen gỉ, xiêu vẹo, các cửa phòng làm việc khóa kín, tường rào cũ kỹ, xuống cấp tạo nên hình ảnh đối lập với vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm thành phố đầy sôi động.

Bỏ hoang nhiều năm, nhiều khuôn viên công sở cũ rơi vào cảnh nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm, rác thải tồn đọng, những căn phòng dần xuống cấp. Hình ảnh hoang hóa kéo dài giữa khu vực trung tâm thành phố đặt ra vấn đề về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công.

Đáng chú ý là căn biệt thự﻿ kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi tại số 26 Lê Lợi, từng là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật. Sau thời gian dài không được sử dụng, công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Tháng 8/2026, TP. Huế chính thức thông báo đấu giá quyền sử dụng đất với giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng, thời hạn thuê 50 năm. Phiên đầu tiên dự kiến tổ chức ngày 26/9 nhưng bất thành do không có hồ sơ đăng ký tham gia. Đến ngày 31/10, phiên đấu giá lần hai thành công khi Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Doji Land (Hà Nội) trả giá 530 tỷ đồng và được công nhận kết quả sau đó.

Theo phương án đầu tư, khu đất sẽ được phát triển thành tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trở lên, kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê﻿. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 875 tỷ đồng. Nơi đây được kỳ vọng sẽ bổ sung hạ tầng lưu trú chất lượng cao cho trung tâm du lịch Huế.

Sau gần 5 năm bỏ hoang, khu đất ven sông Hương nay đã tìm được nhà đầu tư, mở ra triển vọng hình thành một tổ hợp khách sạn cao cấp giữa trung tâm Huế. Người dân và du khách đang kỳ vọng nơi đây sớm mang một diện mạo mới﻿, giàu sức sống, với công trình kiến trúc hài hòa cảnh quan, góp thêm điểm nhấn cho không gian đô thị bên dòng Hương.