Cảnh 'khó tin' ở làn dành riêng cho xe đạp vào giờ cao điểm tại TPHCM

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các nút giao Trần Não, Nguyễn Cơ Thạch, nhiều xe máy leo lên vỉa hè, chạy vào làn dành riêng cho xe đạp để tránh ùn tắc, khiến người đi xe đạp phải luồn lách.

Làn xe đạp dài gần 6km, bố trí hai bên đại lộ Mai Chí Thọ, từ nút giao Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, việc rào chắn đường Lương Định Của để thi công khiến lượng xe đổ về đại lộ Mai Chí Thọ tăng cao, gây ùn ứ vào giờ cao điểm. Đây cũng là thời điểm tình trạng xe máy lấn làn xe đạp diễn ra thường xuyên.

Sở sẽ phối hợp CSGT đề xuất cải tạo giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não, điều chỉnh tổ chức giao thông và đẩy nhanh tiến độ thi công đường Lương Định Của nhằm giảm áp lực cho tuyến.