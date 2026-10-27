Cảnh khiến người đi đường lắc đầu ngán ngẩm trên Quốc lộ 80

Tài xế nơm nớp lo tai nạn

Quốc lộ 80 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối phường Rạch Giá với Kiên Lương, Hà Tiên và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, đoạn đường dài khoảng 30km qua các xã Hòn Đất, Sơn Kiên, Bình Giang, Hòa Điền xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng.

Quốc lộ 80 qua An Giang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh:TĐ

Mặt đường bong tróc, chi chít ổ gà, ổ voi sâu, đá lớn nhỏ văng khắp nơi. Sau mưa, nhiều hố đọng nước khiến người đi đường khó nhận biết độ sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm.

Anh Đỗ Duy Định (xã Bình Giang) cho biết đoạn Quốc lộ 80 dài khoảng 5km qua khu vực nhà anh hư hỏng nặng. Khoảng 3 tháng gần đây, mặt đường xuống cấp nhanh, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Tối 19/10, ngay trước cửa nhà anh Định xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

“Ban đầu mặt đường chỉ bong tróc, tạo thành những ổ gà nhỏ, nhưng vài ngày sau đã thành hố sâu. Đá văng lên đường khiến người đi xe máy dễ loạng choạng, té ngã. Ban đêm, nhiều phương tiện thắng gấp, né tránh nên dễ xảy ra va chạm”, anh Định phản ánh.

Theo anh Định, người dân sống ven đường phải đặt vật dụng để cảnh báo các điểm nguy hiểm. Người dân mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa triệt để, tránh tình trạng vừa khắc phục tạm thời đã tiếp tục hư hỏng.

Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Ảnh: TĐ

Ông Trần Quốc Huy (xã Hòa Điền) mỗi ngày di chuyển hơn 40km từ nhà tới nơi làm việc tại phường Rạch Giá. Trên lộ trình đó, ông luôn lo lắng khi phải đi qua đoạn đường khoảng 20km xuống cấp nặng từ xã Sơn Kiên đến xã Hòa Điền.

Làm nghề điện, ông Huy thường chở theo dụng cụ, đồ nghề. Dù đã buộc kỹ và chạy xe chậm, ông vẫn nhiều lần bị rơi đồ do phải thắng gấp, tránh ổ gà và các phương tiện lớn. Ông cũng từng ngã xe, va chạm nhẹ với người đi đường khi các phương tiện bất ngờ phanh hoặc lách tránh hố sâu.

Tài xế Nguyễn Lê Nhật Khắc, người thường xuyên chở khách đi Hà Tiên, Ba Hòn (Kiên Lương) và đưa đón khách từ Phú Quốc qua Quốc lộ 80, cũng lo ngại trước tình trạng mặt đường xuống cấp.

Với khoảng 6 năm chạy xe trên tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Sóc Trăng, ông Khắc cho biết đoạn từ Mỹ Lâm đến Kiên Lương thường xuyên xuất hiện ổ gà, ổ voi. Tài xế phải tập trung cao độ để tránh hố sâu, đồng thời quan sát các phương tiện cùng chiều và ngược chiều.

Đường hư hỏng khiến thời gian di chuyển tăng khoảng 2 giờ so với khi mặt đường bằng phẳng, đồng thời làm phương tiện nhanh xuống cấp, phát sinh chi phí vận hành. Vì vậy, ông Khắc thường trao đổi với khách để sắp xếp lịch trình ban ngày, hạn chế đi vào ban đêm.

Địa phương kiến nghị sớm sửa chữa

Trước tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, chính quyền các địa phương đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Giang, đoạn Quốc lộ 80 qua địa bàn dài khoảng 8,5km, thuộc phạm vi quản lý kỹ thuật và hạ tầng công trình của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

Ổ gà, ổ voi dày đặc khiến tài xế nơm nớp lo tai nạn. Ảnh: TĐ

Đầu tháng 10/2026, UBND xã Bình Giang đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh và Sở Xây dựng, đề nghị xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Ông Lê Văn Giàu, Chủ tịch UBND xã Bình Giang cho rằng đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông và duy trì kết nối hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại xã Hòa Điền, đoạn Quốc lộ 80 dài hơn 8km cũng hư hỏng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Điền, cho biết tình trạng này đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn, khiến người đi đường bị thương và tài sản hư hỏng. Cử tri nhiều lần kiến nghị sửa chữa tuyến đường.

UBND xã Hòa Điền đã đề xuất Sở Xây dựng tỉnh An Giang khắc phục các vị trí hư hỏng. Trong thời gian chờ xử lý, địa phương vận động người dân không đặt vật cản trên đường để cảnh báo, đồng thời dùng đá, đất lấp tạm các hố sâu, hạn chế nguy hiểm trước mắt.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Người dân mong cơ quan chức năng sớm triển khai sửa chữa đồng bộ, bảo đảm chất lượng mặt đường, tránh để tình trạng xuống cấp tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người tham gia giao thông.