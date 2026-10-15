Cảnh khác lạ trên đoạn bờ biển dài 1km ở Cửa Lò

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Ngày 14/10, ghi nhận của PV VietNamNet, lớp mùn màu đen nằm xếp lớp, xuất hiện dọc bãi biển Cửa Lò, đoạn trước Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), kéo dài gần 1km.

Mùn đen "tấn công" bãi biển Cửa Lò

Nước biển ở một số khu vực chuyển màu đen, trong sóng có nhiều cặn đen lơ lửng. Mùn đen nhẹ, không có mùi hôi, có nơi đọng thành lớp dày 20-30cm. Ngoài ra, cây cối, bèo tây và bao bì cũng trôi dạt vào bờ.

Theo các công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang thu gom tại bãi biển, lớp mùn đen này được gọi là “mùn biển”.

Hiện tượng mùn đen xuất hiện trên bãi biển Cửa Lò từ sau ngày 19/9

Ông Nguyễn Văn Diện, tổ trưởng phụ trách thu gom rác tại bãi biển Cửa Lò, cho hay lượng mùn đen bắt đầu đổ về nhiều sau trận mưa kỷ lục tại đô thị Vinh ngày 19/9.

“Máy móc được huy động, hơn 30 công nhân làm việc liên tục, thu gom mùn đen và rác lên bờ. Sau đó, toàn bộ được đưa lên xe, vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, thuộc xã Hải Lộc”, ông Diện thông tin.

Cây mục, bèo tây dạt vào bãi biển

Theo ông Diện, đến nay, lực lượng chức năng đã thu gom hơn 200 tấn mùn đen. Tùy mực nước và diễn biến sóng biển, lượng mùn dạt vào sát bờ nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu gom.

“Thông thường, công nhân làm việc từ 4h - 8h sáng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lực lượng thu gom phải tăng ca đến 11h, sau đó nghỉ trưa rồi tiếp tục làm việc từ 14h - 18h”, ông Diện nói.

Hơn 200 tấn mùn đen, rác thải được nhân viên Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thu gom trong gần 1 tháng qua

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò nhận định, hiện tượng này có thể liên quan đến lượng nước từ thượng nguồn các con sông cuốn theo rác thải, cây cối ra biển. Qua thời gian tích tụ, phân hủy, lớp mùn nổi lên, được thuỷ triều đẩy vào bờ.

Mùn đen được cào lại chất đống để đưa đi tiêu hủy

Địa phương đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực thu gom, xử lý lượng mùn đen và rác trôi dạt nhằm cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường bãi biển Cửa Lò.