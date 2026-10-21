Cảnh hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng

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Khởi công từ tháng 3/2025, công trình cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 720m, chiều rộng mặt cầu biến thiên từ 6m đến 11m, mang thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, kết nối trực tiếp Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để thực hiện cột mốc hợp long nối liền hai bờ sông, lực lượng thi công đã triển khai phương án hạ dầm xuyên đêm dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng số liệu thủy văn nhằm chọn đúng khung giờ nước rút và dòng chảy ít biến động nhất.

Lúc 4h ngày 21/10, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu triển khai. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Hoàng, đại diện nhà tài trợ dự án thông tin trong công tác chuẩn bị cho sự kiện hợp long, ưu tiên hàng đầu vào buổi sáng là đưa xà lan ra vị trí vuông góc với dòng sông và tiến dần đến đúng vị trí hợp long.

Về tình hình thủy văn, con nước trên sông Sài Gòn lúc này đang trong giai đoạn rút. Dựa trên các số liệu thủy văn đã được tính toán kỹ lưỡng, đội ngũ kỹ thuật đã lựa chọn khung thời gian mà mực nước ít biến động nhất.

Đội ngũ kỹ thuật bắt đầu công tác tháo neo để lai dắt xà lan ra vuông góc với dòng sông Sài Gòn. Ảnh: Tuấn Hùng

Cụ thể, vào khoảng 4h, công tác tháo neo đã được bắt đầu, đưa xà lan ra vuông góc với dòng sông. Để phục vụ cho chiến dịch này, lực lượng thi công đã huy động nhiều trang thiết bị trên xà lan cùng với hai tàu đẩy và hai tàu kéo, tiến hành di chuyển từng bước để đưa cấu kiện đến đúng vị trí lắp đặt.

Cũng theo ông Hoàng, đội ngũ kỹ thuật đối mặt với thử thách lớn nhất là khi xà lan xoay ngang dòng sông, chịu tác động mạnh từ dòng chảy do tiết diện xà lan rất lớn và cấu kiện vô cùng nặng.

"Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, quá trình xoay chuyển và đưa xà lan vào vị trí phải được thực hiện vô cùng cẩn trọng, mất khoảng hai tiếng đồng hồ để tiến đến cự ly cực kỳ sát sao. Cụ thể, khoảng cách giữa hai đầu xà lan lúc này chỉ còn vỏn vẹn khoảng 25cm đối với khẩu độ hơn 180m, và khe hở tại các mí hợp long chỉ cách khoảng 3 tấc. Do đó, công tác điều khiển đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối, phải nhích từng centimet một để tránh va chạm với các mố cầu", ông Hoàng chia sẻ.

Về mặt nhân sự, trong sáng nay, các nhà thầu huy động khoảng 150 người bởi tính chất công việc chủ yếu dựa vào trang thiết bị chuyên dụng như hai tàu đẩy, hai tàu kéo và nhiều thiết bị lắp đặt trên xà lan thay vì dùng nhiều sức người.

Các nhà thầu huy động hơn 150 nhân sự cùng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng gồm hai tàu đẩy và hai tàu kéo để phục vụ công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kết cấu vòm thép nặng 3.400 tấn được kéo ra giữa lòng sông Sài Gòn. Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng theo ông, đến khoảng 6h, sà lan sẽ nằm gọn ở vị trí hạ tải. Đơn vị thi công tiến hành bơm dằn nước vào các khoang đáy để hạ dần độ cao phương tiện, giúp dầm cầu tiếp cận mố trụ. Công tác hạ độ cao kết thúc vào khoảng 7h30, tạo điều kiện để kỹ sư căn chỉnh tâm cầu trùng khớp hoàn toàn với hệ thống mố trụ hai bên bờ trước khi chính thức tiến hành hàn nối.

Công đoạn hợp long dự kiến diễn ra từ 9h đến 13h. Sau đó, các đơn vị sẽ hạ cột, rút sà lan cùng hệ khung đỡ ra ngoài, di chuyển đến vị trí khác theo phương án thi công.

Để bảo đảm an toàn khi thi công, luồng sông Sài Gòn qua khu vực công trường tạm cấm từ 2h đến 18h mỗi ngày trong hai ngày 21 và 22/10.

Đến 6h30, vòm thép hình lá dừa nước được lai dắt đến gần trụ T1 và T2

Sau khi hoàn thành mốc hợp long dầm chính, nhà thầu sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và các tiện ích phụ trợ.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức trước Tết Nguyên đán 2027, góp phần kết nối hạ tầng giao thông và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc, không gian sinh hoạt cộng đồng độc đáo cho TPHCM.

Tuấn Kiệt