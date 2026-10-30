Cảnh hoang tàn tại dự án bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh vừa đổi chủ với giá 286 tỷ đồng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều dãy chuồng trại từng được đầu tư quy mô lớn nay đã xuống cấp. Một số khu vực bị tốc mái, khung sắt và hàng rào hoen gỉ sau thời gian dài không sử dụng.

Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp nằm ngoài trời, chịu tác động của mưa nắng trong nhiều năm. Các khu nhà điều hành, nhà ở công nhân cũng bị cỏ dại bao phủ. Hoạt động chăn nuôi bò tại khu vực này hiện đã dừng lại.

Cảnh tan hoang tại dự án bò Bình Hà. Ảnh: P.Đ

Máy móc "đắp chiếu" sau nhiều năm triển khai. Ảnh: P.Đ

Bên trong đại dự án hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: P.Đ

Theo một bảo vệ từng làm việc tại dự án, trước đây nơi đây có khoảng 40 chuồng trại phục vụ chăn nuôi. Sau nhiều năm bỏ không, một số hạng mục xuống cấp, đổ sập hoặc tốc mái do tác động của thời tiết.

Hiện một phần diện tích dự án được liên kết với doanh nghiệp khác để trồng dứa nguyên liệu, trong khi hoạt động chăn nuôi bò chưa được khôi phục.

Một phần diện tích đất tại dự án được chuyển sang trồng dứa. Ảnh: P.Đ

Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015, với tổng vốn dự kiến 4.582 tỷ đồng, diện tích hơn 2.163ha. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hướng tới quy mô đàn bò 254.200 con/năm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Những sai phạm liên quan đến hoạt động cho vay vốn tại BIDV sau đó bị cơ quan chức năng điều tra; nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ ngân hàng bị khởi tố.

Từ cuối tháng 3/2017, hoạt động chăn nuôi bò tại dự án dừng lại. Trước nguy cơ lãng phí diện tích đất lớn, tháng 5/2021, dự án được chủ trương tái cơ cấu, điều chỉnh quy mô đầu tư.

Máy móc tại dự án. Ảnh: P.Đ

Theo phương án điều chỉnh, diện tích dự án giảm còn 1.227ha, tổng vốn đầu tư còn 1.800 tỷ đồng, quy mô đàn bò giảm xuống 35.000 con/năm. Dự án đồng thời bổ sung các loại cây trồng như dứa, chuối và ngô.

Sau đó, doanh nghiệp liên kết trồng dứa để duy trì việc sử dụng đất. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vào đầu tháng 10/2026, dự án sau tái cơ cấu vẫn hoạt động kém hiệu quả, chưa đạt mục tiêu chăn nuôi đề ra.

Sáng 29/10, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Giá khởi điểm của lô tài sản là hơn 283,5 tỷ đồng.

Có 2 đơn vị nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp bằng lời nói, bước giá mỗi vòng là 500 triệu đồng.

Nhiều nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng do bị bỏ hoang trong thời gian dài. Ảnh: P.Đ

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, giá trúng cao hơn giá khởi điểm 5 bước, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng. Như vậy, giá trúng đấu giá vào khoảng 286 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty CP Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết thời gian tới, công ty sẽ bàn bạc với các cổ đông để xây dựng phương án xử lý số tài sản vừa mua.

Việc đấu giá diễn ra trong bối cảnh dự án Bình Hà đã trải qua nhiều năm đình trệ, hoạt động chăn nuôi chưa được khôi phục theo mục tiêu ban đầu. Nhiều hạng mục công trình, máy móc hiện xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng.