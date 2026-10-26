'Canh giữ' rừng trong mùa mưa lũ

Là địa phương có nhiều lợi thế về rừng, tỉnh Quảng Trị có diện tích rừng tự nhiên gần 600.000ha và rừng trồng hơn 244.000ha, tỉ lệ che phủ đạt 61,01%. Nhưng lợi thế cũng đi kèm áp lực lớn, bởi sau khi sáp nhập tỉnh, diện tích quản lý tăng, trong khi lực lượng Kiểm lâm trải mỏng trên một địa bàn rộng, nhiều khu vực rừng nằm sâu, xa, hiểm trở, nhất là trong điều kiện mưa lũ, thời tiết diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng Kiểm lâm đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, BVR một cách hiệu quả nhất.

Cán bộ Kiểm lâm tuần tra, kết hợp theo dõi diễn biến rừng - Ảnh: T.L

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Văn Duẫn cho biết: "Lực lượng Kiểm lâm đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án kiểm tra, kiểm soát và ứng phó phù hợp với từng địa bàn cụ thể.

Theo đó, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động siết chặt tuần tra, kiểm soát bám sát cơ sở và duy trì lực lượng túc trực, quản lý tốt các khu vực trọng điểm, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; đồng thời chú trọng tuần tra đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp từ vùng lõi rừng tự nhiên đến các khu vực giáp ranh, nơi dễ bị xâm hại tài nguyên rừng hoặc lợi dụng địa hình phức tạp, thời tiết xấu nhằm khai thác lâm sản trái phép".

Hạt Kiểm lâm Đakrông được giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng lớn, trong đó có nhiều khu vực rừng sâu, địa hình dốc, hiểm trở. Điều kiện thực địa đặt ra áp lực không nhỏ đối với lực lượng Kiểm lâm, nhất là khi phải tổ chức tuần tra thường xuyên trong những ngày mưa kéo dài.

"Xác định trách nhiệm BVR phải được duy trì liên tục, không vì thời tiết khó khăn mà buông lỏng địa bàn, đơn vị quyết tâm chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Cùng với đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ rừng mà còn phải bảo đảm an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ nên trong điều kiện mưa lũ khó lường, các chuyến tuần tra được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế; những tuyến đường, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét hoặc nước dâng cao được cân nhắc kỹ trước khi tiếp cận; việc đẩy mạnh trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và chủ rừng ở cơ sở được thực hiện thường xuyên", Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đakrông Đinh Thiên Hoàng cho hay.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng băng rừng, vượt suối thực hiện tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh: T.L

Hiện nay, nhiều khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh địa hình đi lại khó khăn, thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến công tác tuần tra và khả năng huy động, phương tiện của lực lượng Kiểm lâm khi có tình huống phát sinh. Những khó khăn này đặt ra yêu cầu lực lượng Kiểm lâm phải chủ động hơn trong tổ chức lực lượng và phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả giữ rừng trong mùa mưa lũ, công tác phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm với Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng làm nương rẫy, trồng rừng kinh tế, khai thác, vận chuyển lâm sản và bẫy bắt động vật hoang dã trái phép, cũng như bảo đảm an toàn cho người làm nhiệm vụ.

“Quản lý, BVR trong mùa mưa lũ đòi hỏi phải kết hợp thông tin từ cơ sở, công nghệ giám sát và tuần tra hiện trường. Đặc biệt, việc tổ chức lực lượng cũng cần bám sát diễn biến thời tiết, địa hình và nguy cơ vi phạm để vừa bảo vệ tài nguyên rừng, vừa bảo đảm an toàn cho người làm nhiệm vụ”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Văn Duẫn nhấn mạnh.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân Nguyễn Xuân Quế, đơn vị đảm nhận “canh giữ” trên 86.000ha rừng, trong đó có trên 60.000ha rừng tự nhiên. Mặc dù địa bàn quản lý rộng, phần lớn diện tích rừng nằm ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tuy nhiên vượt lên những khó khăn, lực lượng Kiểm lâm vẫn ngày đêm bám rừng, giữ vững màu xanh của đại ngàn.

Đặc biệt, mùa mưa bão tại khu vực Kim Ngân thường đi kèm nguy cơ cao về sạt lở đất trên sườn dốc và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, nhưng với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc” việc tăng cường và duy trì các chốt, trạm vẫn luôn được coi trọng, nhất là tại các khu vực nhạy cảm, vùng có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật về lâm nghiệp hay sạt lở.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Lâm trường Khe Giữa (Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại), Đồn Biên phòng Làng Ho, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 (Binh đoàn 15), Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Ngân để bám địa bàn, tổ chức tuần tra BVR. Qua đó, đơn vị luôn nắm chắc được biến động về rừng để có phương án xử lý kịp thời.

Công tác phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm với Công an trong hoạt động tuyên truyền cho người dân về quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh: T.L

Với những nỗ lực trong nhiệm vụ quản lý, BVR, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản 124 vụ vi phạm hành chính; tang vật vi phạm hành chính tịch thu gồm 27,628m3 gỗ các loại, 13 cá thể động vật rừng và một số lâm sản khác; tổng thu ngân sách trên 737,6 triệu đồng; cứu hộ 54 cá thể động vật rừng (thả về tự nhiên 16 cá thể và chuyển giao cho trung tâm cứu hộ 38 cá thể).

Đáng chú ý, đến nay đã xử lý 25 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trong đó, 3 vụ đã khởi tố vụ án chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, 22 vụ đang trong thời gian thụ lý, giải quyết tin báo theo quy định.

Song song với việc kết hợp tuần tra thực tế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý và BVR để phát hiện sớm các nguy cơ xâm phạm lâm luật. Lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã triển khai sử dụng hệ thống FRMS 4.0, giúp nâng cao khả năng cập nhật thông tin biến động rừng một cách nhanh chóng và chính xác.

Đây là bước đột phá trong công tác giám sát tài nguyên rừng của tỉnh, giúp phát hiện sớm các biến động về rừng và cháy rừng. Công nghệ viễn thám và các phần mềm, như: QGIS, Mapinfo, Vtool... cũng được tích hợp trong các thiết bị như máy tính bảng và điện thoại thông minh của cán bộ Kiểm lâm. Nhờ đó, nhiều vụ phá rừng được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn.