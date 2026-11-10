Cảnh giác với 'việc nhẹ, lương cao' để phòng, chống mua bán người

Từ ngày 8 – 10/11, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an TP Huế, Đại học Huế, các trường đại học trực thuộc và chính quyền các phường, xã biên giới tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại Đại học Huế.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Đại học Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, Công an các địa phương liên quan cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và hơn 1.500 sinh viên đến từ các trường Đại học Y - Dược, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Nông Lâm Huế.

Hoạt động nằm trong Chương trình công tác năm 2026, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình, phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến để tiếp cận, dụ dỗ những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố.

Các chiêu trò phổ biến là quảng cáo việc làm với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn hoặc môi giới kết hôn với người nước ngoài.

Sau khi đưa nạn nhân vào bẫy, các đối tượng có thể cưỡng ép lao động, bóc lột tình dục, đưa vào các cơ sở karaoke, massage, hoạt động mại dâm hoặc các cơ sở lừa đảo trực tuyến. Một số trường hợp còn bị khống chế, đe dọa và yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc nếu muốn trở về.

Trong đó, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm mua bán người nhắm đến. Do còn thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng nhận diện và xử lý các tình huống bất thường trên không gian mạng, nhiều người dễ trở thành mục tiêu của những lời dụ dỗ, hứa hẹn về việc làm và cơ hội đổi đời.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Ban Tổ chức tập trung hướng dẫn sinh viên nhận diện những dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng lao động, môi giới việc làm, kết bạn và giao lưu trên mạng xã hội; trang bị kỹ năng tự bảo vệ, cách xử lý khi phát hiện nguy cơ bị mua bán và hướng dẫn cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Ban Tổ chức đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh công tác phổ biến pháp luật, Ban Tổ chức đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, góp phần động viên các em và người dân tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Với sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương, các hội nghị góp phần đưa thông tin về phòng, chống mua bán người đến gần hơn với sinh viên và nhân dân.

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.