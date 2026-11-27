Khoảng 3 giờ ngày 26/11, thuỷ triều dâng cao tại khu vực Kênh Xáng, ấp Cái Nẩy, xã Năm Căn, làm tràn và vỡ bờ bao, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 vuông tôm truyền thống và 1 ao tôm công nghiệp của người dân.

Bờ bao tại ấp Cái Nẩy, xã Năm Căn bị vỡ, nước triều tràn vào khu vực sản xuất của người dân rạng sáng 26/11.

Trong số các hộ bị ảnh hưởng, gia đình anh Quách Phú Hoa chịu thiệt hại đáng kể. Gia đình anh có 3 ao nuôi tôm công nghiệp và 2 ao lắng xử lý nước.

Trước đó, do bị ảnh hưởng một ao lắng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường cơ động bảo đảm kỹ thuật - hậu cần tại Năm Căn/Vùng 5/Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), anh Hoa phải cải tạo lại diện tích sản xuất để bố trí ao lắng mới.

Chính quyền địa phương khảo sát vị trí bờ bao bị vỡ tại ấp Cái Nẩy, gần tuyến đường cơ động bảo đảm kỹ thuật - hậu cần tại Năm Căn/Vùng 5/Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) đang thi công.

Suốt 2-3 tháng qua, do không có đường xổ nước, anh phải sử dụng máy bơm để tháo cạn nước, chuẩn bị mặt bằng cho phương tiện cơ giới vào thi công. Tuy nhiên, đợt triều cường vừa qua đã làm ngập toàn bộ diện tích đang cải tạo, khiến kế hoạch tái sản xuất bị đình trệ, đồng thời làm ngập 5 mô-tơ và ảnh hưởng đến các ao nuôi.

Chính quyền địa phương kiểm tra các mô-tơ của gia đình anh Quách Phú Hoa bị ngập nước do triều cường.

Anh Quách Phú Hoa, ngụ ấp Cái Nẩy, chia sẻ: “Tôi bơm cho khô khoảng 2-3 tháng nay, cây cối cũng chặt xong, chuẩn bị cho xáng vô làm ao thì đêm hôm nước tràn vô, gây ảnh hưởng đến quá trình nuôi của mình. Nếu cơ giới vô làm thì từ đây đến Tết mình nuôi tôm lại được, bây giờ phải bơm nước ra phơi khô lại làm chậm tiến độ, ngập 5 cái mô-tơ, với tràn vô mấy ao nuôi sợ sau này bị ảnh hưởng, có thể sạt lở”.

Nước triều tràn vào ao nuôi tôm công nghiệp của gia đình anh Quách Phú Hoa.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chuyên môn và chính quyền xã Năm Căn đã đến khảo sát, nắm tình hình thiệt hại, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động gia cố bờ bao, di chuyển máy móc, thiết bị đến nơi cao ráo để ứng phó với những đợt triều cường tiếp theo.

Qua khảo sát thực tế, khu vực xảy ra sự cố vẫn còn nhiều đoạn bờ bao thấp, có nguy cơ bị nước tràn khi triều dâng cao. Nếu không được kiểm tra, gia cố kịp thời, tình trạng vỡ bờ bao có thể tiếp tục tái diễn, đe dọa diện tích nuôi trồng thuỷ sản và tài sản của người dân.

Mô-tơ tại khu vực ao lắng của gia đình anh Hoa bị ngập nước sau đợt triều cường rạng sáng 26/11.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Trưởng ấp Cái Nẩy, cho hay: “Theo tôi, đoạn bờ bao bị vỡ nằm trong phạm vi 50 m đất đã được bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho Hải quân Vùng 5. Tôi nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn, không ai cố tình. Thời gian tới, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, chủ động gia cố bờ bao, nhất là các hộ nuôi tôm công nghiệp có chi phí đầu tư lớn. Bên cạnh đó, các công trình của Nhà nước và tư nhân khi triển khai cần có giải pháp bảo đảm không ảnh hưởng đến mùa vụ sản xuất của người dân. Đặc biệt, ở vùng sông nước thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, hệ thống bờ bao ngăn mặn, ngăn nước phải được xây dựng chắc chắn”.

Toàn bộ diện tích đất gia đình anh Hoa chuẩn bị cải tạo làm ao lắng bị ngập nước do triều cường.

Theo dự báo của ngành chuyên môn, trong những ngày tới, nhất là giai đoạn cuối năm, thuỷ triều trên địa bàn xã Năm Căn còn diễn biến phức tạp, có khả năng tiếp tục dâng cao.

Trước tình hình này, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tại các khu vực xung yếu kiểm tra, gia cố bờ bao; chủ động bảo vệ, di chuyển máy móc, thiết bị và tài sản đến nơi an toàn. Khi phát hiện các điểm có nguy cơ tràn, vỡ bờ bao hoặc xảy ra sự cố, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất và sinh hoạt./.