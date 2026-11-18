Cảnh giác với tội phạm mua bán người – đừng để những lời hứa việc nhẹ, lương cao trở thành cái bẫy
Những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", xuất cảnh không cần hộ chiếu thực chất là cái bẫy tinh vi của các đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Đằng sau giấc mơ đổi đời là nguy cơ bị giam giữ, cưỡng bức lao động và ép buộc tham gia hoạt động phạm pháp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò môi giới việc làm trái phép qua biên giới.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/canh-giac-voi-toi-pham-mua-ban-nguoi-dung-de-nhung-loi-hua-viec-nhe-luong-cao-tro-thanh-cai-bay-post675985.antd