Cảnh giác với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh họp triển khai các giải pháp đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các chiêu trò lừa đảo núp bóng đầu tư sinh lời cao, quảng cáo dịch vụ chữa bệnh bằng công nghệ cao xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. Điển hình, hàng trăm người dân tại Sơn La và các tỉnh lân cận sập bẫy cơ sở thẩm mỹ trá hình “DHY JW CENTER” tại số 27, phường Tô Hiệu. Lợi dụng quảng cáo có “bác sĩ Đại học Y Hà Nội”, sử dụng công nghệ sóng cao tần độc quyền, cam kết chữa khỏi 100% nhiều bệnh lý chỉ sau 3 lần điều trị, các đối tượng đã khiến nhiều người, trong đó có người cao tuổi, dốc tiền tiết kiệm để chữa bệnh. Thực tế, cơ sở sử dụng máy spa thông thường, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Từ phản ánh của báo chí và công tác nắm tình hình địa bàn, đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu lừa đảo tại cơ sở này. Dù các đối tượng cầm đầu là Dương Công Định (sinh năm 1995, Phú Thọ) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1994, Hà Nội) tìm cách tiêu hủy chứng cứ, xóa dấu vết trên mạng, lực lượng Công an vẫn kịp thời khám xét các cơ sở liên quan tại Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, triệu tập hơn 30 đối tượng. Đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, triệt phá đường dây lừa đảo liên tỉnh.

Công an phường Chiềng Cơi tuyên truyền nhân dân nhận biết các dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một vụ việc khác liên quan đến lừa đảo kinh tế xuyên biên giới, nạn nhân là anh Sunti Sysa Ath, trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Tin vào lời quảng cáo nhập khẩu ô tô bán tải giá rẻ của Quàng Văn Tân (sinh năm 2000, trú tại Điện Biên, tạm trú tại phường Chiềng Sinh), anh Sunti đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng cho đối tượng này. Tân lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Phát, tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt để chiếm lòng tin. Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu xác lập chuyên án, bắt giữ khẩn cấp Quàng Văn Tân, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, từ năm 2025 đến nay, tội phạm lừa đảo diễn biến phức tạp, chuyển mạnh lên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh, thậm chí xuyên biên giới. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân vùng sâu, vùng cao hoặc sự chủ quan, lòng tham của những người có nhu cầu đầu tư, kinh doanh, khám, chữa bệnh để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng Dương Đức Thắng liên quan đến lừa đảo xin việc.Ảnh: Công an cung cấp

Đại tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền thiệt hại hơn 35 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 27 vụ, khởi tố 31 vụ với 69 bị can. Nhiều đối tượng vi phạm bị bắt giữ, trong đó một số đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gây bức xúc trong xã hội được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng lớn nhất là lừa đảo công nghệ cao qua không gian mạng, đánh trực tiếp vào sự nhẹ dạ và ham lợi nhanh của người dân. Các đối tượng thường dùng chiêu trò nhận tiền cọc mua bán hàng hóa, xe cộ, tiền ảo; mạo danh các tổ chức uy tín để lập phòng khám trá hình, thành lập doanh nghiệp “ma”, giả danh ngân hàng lừa gửi tiết kiệm; hoặc dụ dỗ tham gia sàn giao dịch ảo (như abbyaa.com), làm nhiệm vụ online và kêu gọi từ thiện giả. Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo truyền thống vẫn diễn ra giữa những người quen biết, tập trung vào việc đảo nợ ngân hàng, giao dịch đất đai, chạy án hoặc gian dối trong thi công công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng Quàng Văn Tân.Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, con số thống kê qua các vụ án khởi tố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế, số lượng nạn nhân dám đứng ra tố cáo còn hạn chế do tâm lý e ngại sự dèm pha của dư luận, sợ phiền hà thủ tục hoặc bị đối tượng đe dọa. Chính sự im lặng, vô tình tiếp tay cho tội phạm tiếp tục nhắm vào những con mồi khác, đồng thời, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong triệt phá tận gốc các ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Dự báo tội phạm lừa đảo trực tuyến và xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp với xu hướng dồn dịch địa bàn, hình thành các ổ nhóm ngay trong nội địa và liên tục thay đổi thủ đoạn tinh vi. Đại tá Lê Hồng Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: Lực lượng Công an tỉnh sẽ chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý chặt các đối tượng trở về từ nước ngoài. Đồng thời, tập trung lực lượng điều tra, xử lý nghiêm minh các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, quyết không để tồn tại các “điểm nóng” lừa đảo trên địa bàn.

Trước những cạm bẫy tinh vi của tội phạm lừa đảo, bên cạnh tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an, mỗi người dân cần đề cao phòng ngừa cảnh giác, tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin, góp phần đẩy lùi tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản và cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.