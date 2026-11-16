Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua ứng dụng VNeID

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các đối tượng thường giả danh cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, địa chính, công an xã, phường... gọi điện thông báo giấy tờ cá nhân bị lỗi, sai lệch dữ liệu hoặc chưa được đồng bộ, yêu cầu người dân cập nhật, đính chính gấp.

Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo cổng dịch vụ công hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước nhằm đánh cắp thông tin, phát tán mã độc. Khi điện thoại nạn nhân bị xâm nhập, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy cắp mật khẩu, mã OTP và truy cập trái phép tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “3 không”: Không làm theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua điện thoại, mạng xã hội khi chưa xác minh được danh tính; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không chính thống; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng và thông tin bảo mật thiết bị cho bất kỳ ai.

Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin với cơ quan chức năng khi nhận được yêu cầu cập nhật, điều chỉnh dữ liệu cá nhân. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ đã cài đặt ứng dụng độc hại, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.