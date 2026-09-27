Cảnh giác với thủ đoạn giả danh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để lừa đảo

Nâng cao tinh thần cảnh giác với thủ đoạn giả danh Cảnh sát PCCC và CNCH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có thể gọi điện, tự xưng là cán bộ PCCC, thông báo cơ sở của người dân hoặc doanh nghiệp đang có vấn đề, vi phạm quy định về PCCC và yêu cầu nộp tiền để được bỏ qua, không bị xử lý. Một hình thức khác là raobán thiết bị, tài liệu PCCC không rõ nguồn gốc, quảng cáo trên mạng hoặc yêu cầu người dân nhận hàng qua hình thức COD.

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể gửi những đường link với nội dung, như: “khai báo hồ sơ PCCC”, “nộp phạt”, “đăng ký tập huấn”… nhằm dẫn dụ người dân truy cập, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường liên quan đến công tác PCCC và CNCH, khôngvội chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không truy cập các đường link lạ.

Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chú ý thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Chấp hành đúng quy định về PCCC và CNCH, chủ động kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở; cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn lạ, không chuyển tiền, mua tài liệu, thiết bị PCCC theo yêu cầu từ nguồn không rõ ràng; không truy cập đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người không có thẩm quyền; không nhận hàng, chuyển tiền cho đối tượng nghi vấn, đặc biệt thận trọng với các yêu cầu mua bán, giao nhận thiết bị PCCC không rõ nguồn gốc; chủ động xác minh khi có nghi vấn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, tài khoản nhận tiền, đường link và các thông tin liên quan; thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.