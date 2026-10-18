Cảnh giác với thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ (Swapping Chip)

Thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ

Lừa đảo đánh tráo chip (Swapping Chip) là thủ đoạn kẻ gian đánh tráo chip hợp lệ từ thẻ của khách hàng và gắn sang một phôi thẻ khác để tạo phương tiện thực hiện giao dịch trái phép, đây là hình thức xuất hiện gần đây ở Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số hình thức, thủ đoạn tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động thanh toán. Trong đó, một số tổ chức nước ngoài đang cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thông qua việc liên kết thẻ mang thương hiệu các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, MasterCard với ví của các tổ chức nước ngoài này.

Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý. Sau khi lấy được chip, các đối tượng gắn vào phôi thẻ khác để tạo thẻ giả và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo chuyên gia ngân hàng VPBank, Lợi dụng sự tiện lợi và phổ biến của thẻ thanh toán, gần đây xuất hiện thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ. Kẻ gian bóc tách chip hợp lệ từ thẻ của khách hàng và gắn sang một phôi thẻ khác để tạo phương tiện thực hiện giao dịch trái phép, trong khi thẻ của khách hàng bị thay thế bằng chip giả hoặc chip không còn hoạt động.

Do hình thức can thiệp này thường khó nhận biết bằng mắt thường, chủ thẻ có thể không phát hiện thẻ đã bị đánh tráo cho đến khi phát sinh giao dịch bất thường hoặc thẻ không thể thực hiện giao dịch bằng chip.

Cách cách phòng tránh thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ thanh toán

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ các phương thức, thủ đoạn nêu trên và bảo đảm quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát việc các tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Theo VPBank, khách hàng có thể nâng cao cảnh giác phòng tránh thủ đoạn tráo chip tinh vi trên thẻ bằng cách luôn kiểm tra thẻ cẩn thận: Lưu ý dấu hiệu bất thường quanh chip, như nhựa bị cong, đổi màu hoặc có vết xước.

Trong khi đó, đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ vật lý, khách hàng nên ưu tiên dùng hình thức contactless ((thanh toán không tiếp xúc). Luôn trực tiếp kiểm soát việc thanh toán (không đưa thẻ cho người khác thanh toán hộ, luôn giám sát quá trình thanh toán...)

Chuyên gia cũng khuyến khích người dùng nên ưu tiên hình thức kích hoạt thẻ tại ngân hàng: Ngân hàng có thể xác minh tính hợp lệ của chip trước khi kích hoạt; hoặc bạn hãy thực hiện một giao dịch nhỏ để kiểm tra chip.

Thủ đoạn đánh tráo chip, Lừa đảo đánh tráo chip (Swapping Chip) cần cảnh giác. Ảnh minh họa: canva.

Khách hàng cũng cần chủ động/tốt nhất nên tạo thói quen thực hiện định kỳ giám sát giao dịch thường xuyên, thông báo ngay khi có dấu hiệu bất thường: Liên hệ ngân hàng nếu phát hiện thẻ bị mất, bị tráo chip hoặc phát hiện giao dịch lạ mà không phải chính chủ thực hiện.

Đặc biệt, tuyệt đối không cho mượn thẻ dù đó là người thân, bạn bè. Người dùng cũng cần cân nhắc sử dụng Ví điện tử khi giao dịch: Kết nối thẻ với các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay… để thực hiện giao dịch, hạn chế dùng thẻ vật lý để tránh lộ lọt thông tin.

Đối với các giao dịch quốc tế: Đặc biệt đối với các giao dịch "Card-Present" tại các nước có rủi ro cao như Thailand, Laos, Malaysia, Hongkong – là các nước đang có cảnh báo từ Tổ chức thẻ cho loại hình gian lận này.

Lừa đảo đánh tráo chip (Swapping Chip) là mối nguy lớn trong thời đại số. Bằng cách kiểm tra thẻ, giám sát giao dịch và chủ động thông báo bất thường, chủ thẻ có thể bảo vệ tài sản trước các rủi ro gian lận. Hãy cảnh giác để giao dịch thẻ An toàn và Tiện lợi.

Trong mọi trường hợp nghi vấn, tất cả khách hàng đều có thể gọi điện đến tổng đài dịch vụ khách hàng của ngân hàng để được tư vấn thêm những thông tin chính xác và hỗ trợ kịp thời.