Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật tài sản trên đường vắng

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, hai đối tượng Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Đào Viên, thành phố Bắc Ninh sử dụng xe máy, chở nhau di chuyển trên các tuyến đường thuộc phường Nam Sơn để cướp giật tài sản, trang sức của người đi đường.

Hai đối tượng: Hoàng Văn Chiến (trái) và Nguyễn Văn Hiệp tại cơ quan điều tra.

Sáng 21/9, tại đường Sơn Nam, thuộc tổ dân phố Hàm Long, phường Nam Sơn, hai đối tượng áp sát xe máy đang lưu thông và giật dây chuyền vàng của người ngồi sau là chị Q.T.N (sinh năm 2000), trú tại xã Yên Phú (tỉnh Phú Thọ). Chiều 23/9, tại khu vực đường bê tông ven bờ mương phía sau núi Sơn Nam, hai đối tượng tiếp tục cướp giật tài sản của chị N.T.Y (sinh năm 1988), trú tại phường Nam Sơn. Sáng 25/9, bọn chúng lại giật vòng vàng của một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô một mình tại khu vực trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết, chúng thường lựa chọn đoạn đường vắng, điều khiển xe áp sát từ phía sau để giật trang sức, tài sản của các bị hại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tài sản chiếm đoạt được chúng mang đến các cửa hàng vàng, bạc bán lấy tiền tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoàng Văn Chiến, Nguyễn Văn Hiệp để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đáng chú ý, cả hai đều có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi này.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ, hạn chế đeo trang sức có giá trị khi tham gia giao thông, nhất là ở khu vực vắng vẻ, buổi tối; chú ý quan sát, cảnh giác với đối tượng điều khiển phương tiện có biểu hiện bám theo sau. Khi bị cướp giật, không nên cố truy đuổi hoặc giằng co gây nguy hiểm mà cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.