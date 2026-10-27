Cảnh giác với thông tin mê tín dị đoan trên mạng xã hội

Một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung mê tín dị đoan. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang

Lợi dụng không gian mạng để lan truyền các nội dung mê tín dị đoan

‎Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, tình trạng lợi dụng không gian mạng để lan truyền các nội dung mê tín dị đoan có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video có nội dung như "xem bói", "soi căn", "coi âm", "gỡ bùa", "gọi hồn - trừ tà"… để thu hút sự tò mò, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân.

Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên sử dụng cụm từ "An Giang xứ sở thần tiên", "bảy núi An Giang" để gắn vào các bài viết, video có nội dung mê tín dị đoan.

Những thông tin này không chỉ làm sai lệch nhận thức, gieo rắc tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng mà còn trực tiếp tác động tiêu cực đến lối sống, nếp nghĩ của giới trẻ, làm suy giảm niềm tin vào các giá trị khoa học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Cụ thể, vừa qua, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản TikTok "C.X.O.N.C" và "N.N.C" thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy hành vi mê tín dị đoan nhằm thu hút người xem và trục lợi.

Qua xác minh, Phòng An ninh nội địa xác định Đ.M.C (sinh năm 1988) và N.T.N (sinh năm 1996, cùng trú tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) là chủ 2 tài khoản TikTok trên. Đơn vị đã mời Đ.M.C và N.T.N đến cơ quan Công an để làm việc, giáo dục, nhắc nhở.

Tại buổi làm việc, Đ.M.C và N.T.N đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải, chia sẻ trên TikTok và cam kết không tái phạm.

Không đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, phản khoa học, cổ súy hủ tục lạc hậu dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc nội dung có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự chủ động phối hợp của người dân góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự.

Các hành vi vi phạm quy định khi sử dụng mạng xã hội

Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định về các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

- Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

- Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

- Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

- Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.