Cảnh giác với thông tin chưa đúng về quy hoạch trung tâm hành chính mới và Khu công nghiệp Lễ Môn

Với mục đích chính nhằm tạo hiệu ứng kỳ vọng (kỳ vọng tăng giá), từ đó kích thích tâm lý mua bán của nhà đầu tư và đẩy giá đất khu vực lên cao, thời gian gần đây trên một số trang mạng xã hội cá nhân liên quan đến bất động sản đã lợi dụng chủ trương về nghiên cứu quy hoạch Khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh tại phường Hạc Thành để đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng.

Thông tin đính chính trên trang facebook của Công ty Sakurai Việt Nam

Đáng chú ý, trên một số trang mạng cũng xuất hiện thông tin liên quan đến việc Khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Phú). Trong đó, có nội dung cho rằng Công ty Sakurai Việt Nam tại Khu công nghiệp Lễ Môn sẽ ngừng hoạt động và chuyển về Hoằng Hóa. Trước thông tin lan truyền không chính xác, trên trang facebook của Công ty Sakurai Việt Nam gửi toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tác của Công ty, đã có thông báo đính chính là thông tin không chính xác.

Thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội.

Việc các thông tin về phương án quy hoạch Khu tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh và phương án di dời Khu công nghiệp Lễ Môn lan truyền không chính xác trên mạng xã hội đã và đang gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến giá nhà đất quanh khu vực nghiên cứu quy hoạch Khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh; gây tâm lý bất ổn, hoang mang trong cán bộ, công nhân, người lao động tại Nhà máy Sakurai Lễ Môn thuộc Công ty Sakurai Việt Nam.

Trước tình hình trên, đề nghị cơ quan, ban, ngành chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính xác trên không gian mạng. Về phía người dân cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, lan truyền các thông tin thiếu kiểm chứng, không rõ nguồn gốc, thiếu chính xác trên không gian mạng.