Cảnh giác với những kẻ đội lốt 'người tốt'

Đại úy Lâm, cảnh sát khu vực, trong ca tuần tra địa bàn ghé vào. Thấy cảnh tượng lạ, anh cất tiếng dí dỏm:

- Chị chuẩn bị đi đâu mà rầm rộ thế này?

Chị Liên ngẩng lên đáp với giọng khàn đặc:

- Chú à, chị cùng mấy chục người trong “Hội nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến” hẹn nhau 9 giờ sáng nay kéo lên trụ sở ngân hàng và một số cơ quan để biểu tình. Bọn nó lấy mất của chị hơn 50 triệu đồng. Lên mạng tìm hiểu thì chị thấy nhóm này; rồi có người tự xưng là “luật sư nhân dân” bảo rằng chính quyền toàn “khoanh tay đứng nhìn”; kêu gọi các nạn nhân phải tập trung càng đông càng tốt và cần livestream lên mạng xã hội để gây sức ép thì cơ quan chức năng mới vào cuộc!

Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Đại úy Lâm bước tới, nhẹ nhàng rút tấm băng rôn trên tay chị Liên đặt xuống bàn, ôn tồn nói:

- Em rất hiểu và chia sẻ với chị khi bị lừa mất số tiền không nhỏ. Nhưng em hỏi này: Cái anh “luật sư nhân dân” trên mạng ấy, trước khi xúi chị đi biểu tình, có yêu cầu chị cung cấp bản sao căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng và đóng “phí hỗ trợ pháp lý” đúng không?

Chị Liên ngớ người, ấp úng:

- Ơ... sao chú biết? Anh ta bảo phải nộp 5 triệu đồng tiền phí làm hồ sơ khởi kiện và gửi giấy tờ tùy thân để lập vi bằng. Chị chuyển tiền rồi...

- Chị ơi là chị. Chị vừa bị lừa tiền lần một bởi tội phạm công nghệ cao, giờ lại tiếp tục bị lừa bởi bọn phản động.

Thấy chị Liên mở to mắt kinh ngạc, Lâm phân tích rành rẽ:

- Thứ nhất, chẳng có vị luật sư chân chính nào lại xúi giục thân chủ đi gây rối trật tự công cộng cả. Bọn chúng khoác áo “hỗ trợ pháp lý” để lừa thêm chị bằng cái gọi là “phí hồ sơ”.

Thứ hai, cũng là mục đích đen tối nhất: Chúng lợi dụng tâm lý hoang mang, uất ức của các nạn nhân để kích động tư tưởng bất mãn, hoài nghi rằng “chính quyền vô trách nhiệm”, từ đó xúi giục họ tụ tập đông người, quay video bôi nhọ lực lượng chức năng. Chị có biết, những hình ảnh biểu tình đó sẽ được chúng cắt ghép để phục vụ âm mưu chống phá không?

Chị Liên toát mồ hôi hột, tay run run:

- Trời đất! Vậy mà trong nhóm, anh ta cứ leo lẻo là “vì dân đen”, “vì công lý”!

- Chị thấy sự “đội lốt” của chúng chưa?-Lâm đanh giọng-Cái chúng cần là máu, nước mắt của nhân dân, là sự bất ổn xã hội. Nếu sáng nay chị mang theo những thứ này ra đường gây rối trật tự, chị từ một nạn nhân đáng thương sẽ trở thành người vi phạm pháp luật đấy!

Giật mình như hiểu ra, chị Liên vội vàng vơ gọn đống “đồ” vừa chuẩn bị ném thẳng vào thùng rác:

- Tí nữa thì vì xót tiền mà chị còn tiếp tay cho bọn phản động làm loạn đất nước. Chị phải cảnh báo gấp cho những người khác đây!

- Chị cũng nên gọi điện ngay đến tổng đài ngân hàng chị sử dụng dịch vụ (hoặc ngân hàng chị chuyển tiền) để báo cáo giao dịch lừa đảo, yêu cầu hỗ trợ truy vết. Đồng thời, lên trụ sở công an phường nộp đơn tố giác tội phạm chị nhé.

- Ừ! Trong cái rủi có cái may là chú rẽ qua!-Chị Liên thở phào nhẹ nhõm.