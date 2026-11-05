Cảnh giác với những cú ngã tưởng chừng vô hại của trẻ em

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật cấp cứu.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi N.Đ.T (13 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ) nhập viện tối 22/10 trong tình trạng chấn thương sọ não kín, đã được đặt ống nội khí quản. Theo lời kể của gia đình, trong lúc vui chơi, cháu T. vô tình bị ngã đập đầu xuống nền đất cứng.

Sau cú ngã, trẻ vẫn tỉnh táo và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau, cháu bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt lả, nôn nhiều, lơ mơ và lập tức được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực. Tại đây, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng thùy thái dương đỉnh trái kích thước lớn. Nhận thấy tình trạng bệnh nhi diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản và nhanh chóng chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi Tổng hợp đã hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật lấy khối máu tụ. Sau ca mổ, bệnh nhi được duy trì an thần, thở máy và điều trị chống phù não tích cực. Trải qua nhiều ngày điều trị, sức khoẻ cháu T. tiến triển tốt, trẻ đã tỉnh táo, vận động và ăn uống bình thường trở lại.

Một trường hợp khác là bệnh nhi Đ.D.K (7 tuổi, trú tại xã Cự Đồng). Cháu K nhập viện sau một cú ngã xe đạp với triệu chứng sưng nề thái dương trái, đau đầu và nôn nhiều. Qua thăm khám chuyên sâu, kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhi bị dập nhu mô não, xuất huyết dưới nhện vùng thái dương đỉnh trái kèm vỡ xương. Bệnh nhi lập tức được theo dõi nội khoa nghiêm ngặt gồm: Thở máy, sử dụng kháng sinh và kiểm soát áp lực nội sọ. Trải qua 10 ngày điều trị tích cực, phim chụp kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã giảm rõ rệt, bệnh nhi phục hồi tốt.

Bên cạnh các nguyên nhân từ tham gia giao thông, những cú ngã tưởng chừng đơn giản ngay trong nhà cũng tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Các bác sĩ cho biết, trẻ em ở độ tuổi đi học vốn hiếu động, trong khi cấu trúc xương sọ còn mỏng, các khớp sọ chưa đóng khít hoàn toàn nên những va chạm nhẹ cũng có thể dẫn đến chấn thương sọ não.

Đơn cử như trường hợp bệnh nhi N.H.Đ (5 tuổi, trú tại xã Phú Khê), chỉ vì ngã đập đầu xuống nền đất cứng tại nhà đã phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn nhiều. Kết quả chụp sọ não phát hiện máu tụ ngoài màng cứng hố tiểu não trái rất dày (từ 11mm đến 14mm) và phải phẫu thuật cấp cứu. Sau 5 ngày trẻ đã tỉnh táo và hồi phục.

Chấn thương sọ não có thể đến từ những tai nạn trẻ thường gặp hằng ngày như ngã xe đạp, ngã cầu thang.

Chia sẻ về vấn đề này, BSCKI Đinh Văn Nghĩa - Khoa Ngoại nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, cho biết: "Chấn thương sọ não là tình trạng người bệnh bị sang chấn vào vùng đầu, gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc bên trong. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt phổ biến ở trẻ em do sự bất cẩn trong sinh hoạt như: ngã giường, ngã cầu thang, leo trèo, đi xe đạp hoặc bị vật nặng va đập trúng đầu."

Bác sĩ Nghĩa cũng nhấn mạnh, mức độ tổn thương của chấn thương sọ não rất đa dạng. Nhẹ nhất là tụ máu dưới da đầu (có thể sờ thấy cục nhỏ dưới da); nặng hơn là tổn thương xương sọ (nứt, lún sọ hoặc vết thương sọ não hở); và trầm trọng nhất là các tổn thương bên trong như máu tụ ngoài/dưới màng cứng, dập não. Tùy vào vị trí và mức độ, chấn thương sọ não có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề, yếu liệt không phục hồi, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Từ những ca bệnh thực tế nêu trên, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan khi trẻ gặp các va đập vùng đầu. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: nôn nhiều lần, mệt lả, ngủ gà khó đánh thức, sưng tụ máu vùng thái dương - đỉnh, chảy máu tai, mũi hoặc co giật... gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Việc đưa trẻ đến khám và can thiệp trong "giờ vàng" chính là chìa khóa quyết định giúp cứu sống bệnh nhi và hạn chế tối đa những di chứng đáng tiếc về sau.