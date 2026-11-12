Cảnh giác với những chiêu thức xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N Ánh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nội dung cụ thể hóa chức năng chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bởi bảo vệ người lao động không chỉ dừng lại ở tiền lương, việc làm, điều kiện lao động hay các chế độ, chính sách mà còn cần quan tâm đến chất lượng cuộc sống, trong đó có quyền được tiếp cận, lựa chọn và sử dụng những sản phẩm, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng với giá hợp lý.

Trong năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức chương trình truyền thông về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tại xã Thư Lâm, kết hợp biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền và quảng bá sản phẩm Việt Nam. Thông qua hình thức truyền thông trực quan, sinh động, gần gũi, tổ chức Công đoàn mong muốn đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, người lao động, giúp kiến thức pháp luật được chuyển hóa thành nhận thức và hành động trong đời sống hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi những vấn đề thiết thực gắn với hoạt động tiêu dùng của bản thân và gia đình; từ đó chủ động nhận diện rủi ro, biết cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa ý thức tiêu dùng an toàn, văn minh, có trách nhiệm trong cộng đồng.

Đồng chí Phan Thế Thắng, Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) trực tiếp truyền đạt, trao đổi những nội dung trọng tâm của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Hải Hà.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Thắng, Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) trực tiếp truyền đạt, trao đổi những nội dung trọng tâm của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung vào các quy định mới và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có các quyền cơ bản như được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản; được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; được lựa chọn sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu và điều kiện của mình; được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi quyền lợi bị xâm phạm. Luật cũng quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là các hành vi bị nghiêm cấm, như lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua thông tin sai lệch, không đầy đủ; quấy rối, ép buộc người tiêu dùng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; không thực hiện trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; lợi dụng hoàn cảnh khó khăn hoặc nhận thức hạn chế của người tiêu dùng để trục lợi. Những quy định này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hoạt động mua bán trực tuyến, quảng cáo trên mạng xã hội và giao dịch qua các nền tảng số ngày càng phổ biến.

Thông qua những tình huống thực tế, báo cáo viên hướng dẫn các đại biểu nhận diện những chiêu thức có nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng như quảng cáo thổi phồng công dụng, sử dụng hình ảnh hoặc danh nghĩa người nổi tiếng để tạo niềm tin, công khai giá không đầy đủ, che giấu điều kiện giao dịch, giả mạo thương hiệu, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trái quy định. Các đại biểu cũng được trao đổi về trình tự, cách thức phản ánh, khiếu nại và yêu cầu bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp trong quá trình mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Qua tập huấn, cán bộ, đoàn viên Công đoàn được trang bị thêm kiến thức để nhận diện hành vi vi phạm, thận trọng hơn khi lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chủ động sử dụng các cơ chế pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và gia đình.