Cảnh giác với nạn trộm cây mai cảnh

Người dân xã Quảng Điền chăm sóc cây cảnh, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. (Ảnh minh họa)

Ngang nhiên lấy trộm

Mới đây, hình ảnh trích xuất từ camera của một hộ dân trên đường Phùng Quán, phường Thanh Thủy ghi lại cảnh hai đối tượng đeo khẩu trang, lén lút đột nhập vào sân nhà để trộm mai cảnh. Vụ việc xảy ra sau 22 giờ vào một ngày cuối tháng 10/2026. Ngay sau khi phát hiện mất tài sản, chủ nhà đã trình báo cơ quan công an. Đoạn video cũng được người thân, bạn bè chia sẻ lên mạng xã hội nhằm cảnh báo người dân. Sau khi được đăng tải, đoạn video thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít tài khoản bày tỏ sự bất bình trước hành vi của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Thủy đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định được hai đối tượng gây án, thu hồi tài sản và trao trả cho người bị hại. Cơ quan chức năng cũng tiến hành dựng lại hiện trường để củng cố hồ sơ, làm cơ sở xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Vụ việc trên cảnh báo nguy cơ mất cắp tài sản trong khu dân cư, nhất là vào thời điểm cuối năm. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, không để các đối tượng xấu lợi dụng đêm tối và sơ hở để trộm cắp.

Không để tội phạm lợi dụng sơ hở

Trước nguy cơ trộm cắp mai cảnh, công an các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động đăng tải thông tin cảnh báo trên các trang thông tin, mạng xã hội, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa trong người dân.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Thuận Hóa cho biết, những tháng cuối năm là thời điểm mưa lớn, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thời tiết bất lợi, đêm tối và sự bất tiện trong sinh hoạt của người dân để trộm cây mai cảnh.

“Mùa mưa là thời điểm các đối tượng hay trộm mai. Phát hiện các đối tượng nghi vấn lảng vảng, người dân gọi ngay số điện thoại 0971718190 tất cả các ngày trong tuần để cùng phối hợp xử lý”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước khuyến cáo.

Trộm cây mai cảnh không phải là thủ đoạn mới, nhưng vẫn gây bức xúc trong đời sống xã hội. Đối với nhiều gia đình, cây mai không chỉ là tài sản có giá trị, mà còn là thành quả của quá trình chăm sóc, vun trồng trong nhiều năm, gắn với thú chơi cây cảnh và nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Nhiều cây mai được tạo dáng công phu, có giá trị hàng chục triệu đồng, thậm chí cao hơn, trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này, lực lượng công an các phường, xã trên địa bàn thành phố cần tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, nhất là tại những khu dân cư có nhiều nhà vườn, khu vực trồng và kinh doanh cây cảnh. Cùng với việc nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, khu dân cư cũng cần được khai thác hiệu quả; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa lực lượng công an và người dân, hình thành mạng lưới giám sát cộng đồng. Các vụ trộm cắp khi được phát hiện cần nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Về phía người dân, không nên chủ quan cho rằng tường rào cao, cổng khóa chắc chắn hoặc có camera giám sát là bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những chậu mai có giá trị nên được bố trí ở vị trí dễ quan sát, hạn chế để gần hàng rào hoặc nơi khuất tầm nhìn. Người dân cần kiểm tra thường xuyên hệ thống khóa, đèn chiếu sáng và camera an ninh. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra mất trộm, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an gần nhất, cung cấp hình ảnh, thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý.