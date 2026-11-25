Sinh viên tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy được tổ chức ở phường Quyết Thắng.

Theo thống kê, trong số 226.000 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ trên toàn quốc, khoảng 60% ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy lần đầu đang giảm xuống còn 13-15 tuổi. Đặc biệt, ma túy thế hệ mới được ngụy trang dưới những sản phẩm quen thuộc đang khiến việc nhận diện, phòng tránh trở nên khó khăn hơn.

Cần sa và các sản phẩm chứa THC (hoạt chất cannabinoid chính có tác dụng gây hưng phấn trong cây cần sa) có thể được chế biến thành bánh kẹo, thực phẩm, trên bao bì ghi Cannabis hoặc THC. Một số loại ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới dạng nước như: nước cam, chanh, xoài hoặc trà sữa... Đáng chú ý, thuốc lá điện tử Pod Chill chứa chất FUB-AMB có tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Thiếu tá Ma Đình Gần, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo: Ma túy ngày càng được ngụy trang tinh vi, dễ tiếp cận giới trẻ thông qua những lời mời dùng thử, rủ rê. Vì vậy, học sinh, sinh viên cần thận trọng khi tham gia các buổi tiệc, hoạt động giải trí tại quán bar, vũ trường; tuyệt đối không nhận, sử dụng bánh kẹo, đồ uống, viên nén không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm được mời dùng thử miễn phí hoặc có giá bán bất thường.

Sinh viên Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng VNeID để tố giác, cung cấp tin báo về tội phạm ma túy.

Trước thực trạng tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận diện rõ các thủ đoạn mới. Trong đó, tập trung cảnh báo tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng, dịch vụ chuyển phát nhanh, phương tiện giao thông để mua bán, vận chuyển ma túy, cũng như các chất ma túy được ngụy trang dưới vỏ bọc thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an toàn tỉnh đã bắt giữ 634 vụ, 1.018 đối tượng, thu giữ trên 17.457gam heroin và hơn 2.465gam ma túy tổng hợp. Những con số này cho thấy áp lực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy vẫn rất lớn, nhất là khi các phương thức, thủ đoạn ngày càng biến đổi theo hướng tinh vi, phức tạp hơn.

Trung tá Lê Văn Lượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Phòng, chống ma túy trong học đường không thể chỉ trông chờ vào sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an, nhà trường và gia đình.

Trong đó, lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, giúp học sinh nhận diện ma túy mới, hiểu rõ tác hại và trách nhiệm pháp lý; nhà trường trang bị kỹ năng nhận biết, từ chối và thông báo khi gặp tình huống nguy cơ; gia đình quan tâm, nắm bắt những thay đổi trong sinh hoạt của con em. Đây là những tuyến phòng ngừa quan trọng nhằm ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.