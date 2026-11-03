Cảnh giác với hoạt động quảng cáo, mời dùng thử và bán các sản phẩm dinh dưỡng 'mù' nguồn gốc

Sản phẩm thực phẩm chức năng “mù” nguồn gốc được các đối tượng chào mời tại xã Hải Lăng và thông báo cảnh giác của Công an xã Hải Lăng.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, cuối tháng 10-2026, Công an xã Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) vừa có thông báo cảnh giác trước hoạt động quảng cáo, mời dùng thử và bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao nhằm trục lợi.

Theo đó, từ tin báo của người dân, Công an xã Hải Lăng phát hiện một nhóm người ngoài địa phương liên hệ với các Chi hội người cao tuổi để tổ chức hội thảo, quảng cáo sản phẩm với công dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp. Các đối tượng tặng quà, cho dùng thử miễn phí để tạo lòng tin, sau đó chào bán sản phẩm với giá cao. Công an xã Hải Lăng đã kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra việc mua bán; đồng thời lập tức ra thông báo cảnh báo để người dân nhận biết, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lừa đảo, thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công an xã Hải Lăng đề nghị các thôn, Chi hội người cao tuổi không giới thiệu, bảo trợ cho các tổ chức, cá nhân quảng bá, kinh doanh hàng hóa khi chưa được cơ quan chức năng cho phép; đồng thời khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm trước khi mua.

Trước đó, tại địa bàn xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cũng xảy ra sự việc tương tự và cơ quan Công an địa phương đã kịp thời kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm, bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân. Cụ thể, chiều 10-10-2026, một nhóm người từ địa phương khác đến địa bàn xã Cồn Tiên, chia thành 6 tổ hoạt động tại 6 thôn, tiếp cận người dân, chủ yếu là người cao tuổi, với hình thức tặng quà kết hợp giới thiệu, chào bán các sản phẩm thực phẩm chức năng. Trước hoạt động có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Cồn Tiên đã kịp thời kiểm tra, làm việc với nhóm người nói trên, đồng thời tuyên truyền để người dân cảnh giác với thủ đoạn “tặng quà – chào bán thực phẩm chức năng”.

Công an xã Cồn Tiên tuyên truyền để người dân cảnh giác với thủ đoạn “tặng quà – chào bán thực phẩm chức năng”.

Qua 2 vụ việc tại xã Hải Lăng và xã Cồn Tiên nêu trên, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi được mời chào mua sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Không vội tin vào những lời quảng cáo có tác dụng thần kỳ, chữa khỏi bệnh, phục hồi sức khỏe nhanh chóng hoặc cam kết hiệu quả vượt trội khi chưa có căn cứ khoa học. Cảnh giác với các hình thức mời dùng thử miễn phí, tặng quà, tổ chức tư vấn sức khỏe để tạo lòng tin, sau đó thúc ép mua sản phẩm với giá cao. Trước khi mua hoặc sử dụng các sản phẩm sữa, thực phẩm dinh dưỡng, cần kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm, hạn sử dụng, giá bán và các giấy tờ liên quan theo quy định. Không mua, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo hoặc chưa xác định được tính hợp pháp, chất lượng và mức độ an toàn. Việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phải tuân thủ quy định của pháp luật; không mặc nhiên coi sản phẩm là an toàn, hiệu quả chỉ vì được giới thiệu tại hội nghị hoặc chương trình dùng thử.

Đặc biệt, người dân thường xuyên quan tâm, nhắc nhở ông bà, cha mẹ cảnh giác trước các lời mời mua hàng, tư vấn sức khỏe không rõ ràng. Không tự ý mua số lượng lớn, thanh toán khoản tiền lớn, cung cấp thông tin cá nhân hoặc ký giấy tờ khi chưa hiểu rõ nội dung. Khi cần thiết, hãy trao đổi với người thân trước khi quyết định mua sản phẩm. Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, bán hàng không rõ nguồn gốc, ép buộc hoặc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị người dân lưu giữ hóa đơn, bao bì, tài liệu quảng cáo và thông tin giao dịch; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an địa phương hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.