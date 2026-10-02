Cảnh giác với cuộc gọi giả danh cán bộ

Lực lượng dân quân tự vệ, hỗ trợ người dân lấy số thứ tự, nộp hồ sơ, không có ai tên Thắng

Giả danh cán bộ địa chính, liên tục gọi điện “dẫn đường”

Bà Đinh Thị Ch ở phường Phú Thủy kể: “Hôm 18/9, bà nhận được cuộc gọi từ số máy 0349738083. Vì nghĩ đầu số điện thoại này không phải lừa đảo mà bà thường gặp như: 022…, 024…, 028… nên đã bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng một cô gái trẻ vang lên: “Em chào chị!, số máy này có phải của chị Đinh Thị Ch ở phường Phan Thiết không ạ!”.

Theo thói quen, bà Ch đáp lại: “Xin lỗi ai đầu đây, tôi không biết tên cô!”. Cô gái này giới thiệu mình là Trang gọi điện từ UBND phường Phan Thiết. Không chờ bà Ch trả lời, cô hỏi và nói: “Chị có phải đang đứng tên chủ căn nhà ở phường Phan Thiết đúng không ạ?, chiều nay, mình cầm sổ đỏ photo hoặc bản gốc đến UBND phường để em cập nhật lại giấy tờ đất cho nhà mình. Để tiện làm thủ tục nhanh, em cho mình số điện thoại của anh Thắng, mình gọi qua để lấy số thứ tự”.

Vì lâu nay bà cũng nghe thông tin bên gia đình chồng của bà ở phường Phan Thiết đang có ý định làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở, bà Ch đã hỏi lại chồng mình. Chồng bà cũng không do dự nói bà gọi lại cho ông Thắng, hỏi xem thực hư sự việc thế nào. Bà Ch gọi lại, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông: “Chị gọi có việc gì đó?”.

Qua giọng nói, bà Ch nghi ngờ lừa đảo nên không trả lời gì thêm. Dù vậy, chồng bà vẫn nói bà đến phường Phan Thiết nắm thông tin. Sau đó, bà đến UBND phường Phan Thiết. Những người này vẫn liên tục gọi cho bà, giới thiệu tên đầy đủ mình là Nguyễn Thị Thùy Trang và Trần Văn Thắng khi bà yêu cầu. Ngoài ra còn có những người khác gọi đến với nhiều số máy khác nhau.

Lần theo thông tin của bà Ch, chúng tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết xác định thông tin. Tại đây, người lấy số theo thứ tự và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ hành chính là các đồng chí từ lực lượng dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự phường. Đồng chí Nguyễn Xuân Duy, người trực tiếp lấy số hỗ trợ người dân cho biết: “Từ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động đến nay, việc hỗ trợ người dân lấy số, nộp hồ sơ hành chính là chúng tôi. Ở đây không có ai tên Nguyễn Văn Thắng”.

Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại

Chuyên viên địa chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hàm Liêm Đỗ Thị Thu Quyên cho biết: “Hàng ngày làm việc tại trung tâm, tôi cũng có tiếp nhận người dân mang hồ sơ đất đai lên trung tâm theo chỉ dẫn của người gọi điện. Nhưng qua xác minh, trung tâm không có ai gọi thông báo, người dân mang hồ sơ quay trở về”.

Người dân hết sức cảnh giác vì cán bộ, công chức làm thủ tục hành chính cho người dân nếu có gọi điện liên hệ thì chỉ liên hệ số điện thoại của người làm thủ tục (có ghi trong hồ sơ). Khi gọi liên hệ sẽ giới thiệu đầy đủ tên, chức danh, bộ phận làm việc,… để người dân đến trung tâm tiện thực hiện công việc không phải qua nhiều cửa.

Bà Phạm Ngọc Kha Uyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Thiết cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh tình trạng giả danh cán bộ, viên chức nhà nước gọi điện yêu cầu mang hồ sơ, giấy tờ đến chính quyền địa phương làm. Không chỉ hồ sơ, giấy tờ lĩnh vực đất đai mà còn lĩnh vực khác như bảo hiểm y tế, người dân cảnh giác, không nghe và làm theo yêu cầu chỉ dẫn của đối tượng”.

Công an cũng cảnh báo, hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao đang đẩy mạnh hoạt động lừa đảo với thủ đoạn hết sức tinh vi: các đối tượng giả danh cán bộ địa chính, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai gọi rất nhiều cuộc điện thoại để lừa đảo người dân. Để bảo vệ tài sản của chính mình và gia đình, mỗi người dân cần biết: mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều phải thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trụ sở cơ quan có thẩm quyền. Tuyệt đối không tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ các nguồn không chính thống hoặc theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại. Bảo mật thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu ứng dụng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.