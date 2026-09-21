Không để hình ảnh giao dịch đánh lừa

Theo cơ quan Công an, khi bán hàng và nhận thanh toán bằng chuyển khoản, người bán không nên chỉ căn cứ vào hình ảnh giao dịch thành công được hiển thị trên điện thoại của người mua mà phải thể hiện bằng tin nhắn SMS thông báo từ hệ thống ngân hàng. Nếu không sẽ dễ bị dính bẫy của các đối tượng lừa đảo.

3 đối tượng gồm Phạm Thị Cao Thiên (SN 2000), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993) và Đỗ Cao Tiến (SN 2003) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trong vụ việc vừa được Công an phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai phát hiện, các đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo giao dịch chuyển khoản “ảo”, sau đó lợi dụng sự tin tưởng của người bán để nhận tài sản.

Từ tin báo của người dân về việc bị lừa đảo bằng thủ đoạn này, Công an phường Trảng Dài nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại đây, Công an phát hiện 3 đối tượng gồm Phạm Thị Cao Thiên, Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Cao Tiến, cùng trú phường Hố Nai, TP. Đồng Nai. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ 3 chiếc điện thoại di động được xác định là tang vật liên quan đến vụ lừa đảo.

Tài sản đã được thu hồi, song vụ việc cho thấy một giao dịch tưởng như đơn giản có thể trở thành “kẽ hở” để các đối tượng lợi dụng nếu người bán chỉ kiểm tra thông tin thanh toán từ phía người mua.

Tiền chưa vào tài khoản, chưa nên giao hàng

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của thủ đoạn này, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán cần hình thành thói quen tự xác nhận tiền đã thực sự được ghi có vào tài khoản trước khi giao hàng hoặc tài sản.

Tang vật gây án (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Người bán có thể trực tiếp kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng, tin nhắn thông báo hoặc các phương thức xác nhận giao dịch chính thức của ngân hàng. Không nên coi ảnh chụp màn hình, video hoặc thông báo giao dịch thành công trên điện thoại của người mua là căn cứ duy nhất để giao tài sản.

Đặc biệt, với những giao dịch có giá trị lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bán cần bình tĩnh kiểm tra kỹ, tạm thời chưa giao tài sản cho đến khi chắc chắn khoản tiền đã được ghi có. Tâm lý ngại kiểm tra, tin tưởng khách hàng hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội bán hàng có thể trở thành sơ hở để kẻ gian lợi dụng.

Một giao dịch chỉ thực sự hoàn tất khi người bán xác nhận được tiền đã vào tài khoản của mình, thay vì chỉ nhìn thấy một thông báo chuyển khoản trên thiết bị của người mua.

Cơ quan Công an đề nghị người dân, nhất là các hộ kinh doanh, thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm tra kỹ thông tin thanh toán trước khi giao tài sản. Khi phát hiện giao dịch nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và phối hợp xử lý.