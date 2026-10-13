Cảnh giác với cháy nổ mùa hanh khô

Chiều 8/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) nhận được tin báo về vụ cháy tại kho chứa đồ điện cũ của hộ dân N.V. T ở tổ dân phố Phương Cầu, phường Phương Liễu đã điều động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Quế Võ đến hiện trường; thông báo Công an phường Phương Liễu, điện lực phối hợp xử lý sự cố. Đám cháy sau đó được dập tắt. Theo thống kê, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 350 m², liên quan đến 3 lô liền kề, trong đó có kho chứa hàng hóa là nước ngọt, bia, nước lọc, không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Quế Võ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) triển khai phương án chữa cháy tại tổ dân phố Phương Cầu, phường Phương Liễu.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn, không cản trở lối thoát nạn và đường tiếp cận của xe chữa cháy. Đồng thời trang bị, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn người lao động kỹ năng xử lý tình huống và tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy định kỳ, nhất là tại các kho hàng tập trung nhiều vật liệu dễ cháy.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, phát hiện nguy cơ và xử lý kịp thời là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các vụ cháy nổ trong mùa hanh khô. Với hộ gia đình, việc sử dụng thiết bị điện đúng cách, không để các vật dễ cháy gần nguồn nhiệt, tắt các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ là những biện pháp thiết thực để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn an toàn và gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.