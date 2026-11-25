Các đối tượng lợi dụng chuyện tình cảm làm công cụ dẫn dụ nạn nhân. Ảnh minh họa

Ngày 18/11, bà N.T.N. (SN 1960), trú tại xã Hàm Thuận Nam đến Agribank Chi nhánh Hàm Thuận Nam đề nghị chuyển 50 triệu đồng. Khi được nhân viên ngân hàng hỏi thông tin giao dịch, bà N. không cung cấp rõ người nhận tiền, chỉ cho biết chủ tài khoản đang ở nước ngoài. Những thông tin thiếu rõ ràng khiến giao dịch có dấu hiệu bất thường. Nhận thấy nguy cơ khách hàng có thể bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng, đã chủ động kéo dài thời gian xử lý, đồng thời thông báo Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp xác minh.

Qua làm việc với lực lượng công an, câu chuyện phía sau khoản tiền 50 triệu đồng dần được làm rõ. Trước đó, bà N. quen một người đàn ông thông qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian nhắn tin, trò chuyện, hai người dần nảy sinh tình cảm. Từ mối quan hệ trên không gian mạng, người đàn ông đưa ra lời đề nghị bà N. chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản để tham gia một chương trình hẹn hò, qua đó có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Tin tưởng người quen qua mạng, bà N. đã làm theo hướng dẫn và đến ngân hàng thực hiện giao dịch.

Trước tình huống này, Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp với nhân viên ngân hàng giải thích, phân tích những dấu hiệu bất thường, phương thức và nguy cơ của thủ đoạn lừa đảo tình cảm trên mạng xã hội. Sau khi giải thích, bà N. nhận ra sự việc, đồng ý dừng giao dịch. Người phụ nữ cũng chủ động khóa các tài khoản ngân hàng và tài khoản mạng xã hội để phòng ngừa nguy cơ tiếp tục bị liên hệ, dụ dỗ.

Một vụ việc khác xảy ra tại phường Phước Hội cũng cho thấy cách thức dẫn dụ tương tự, nhưng được thực hiện bằng một kịch bản khác. Một phụ nữ trên địa bàn được tài khoản lạ kết bạn, làm quen qua mạng xã hội. Người này tự giới thiệu là đàn ông thành đạt, đang sinh sống tại Anh. Sau thời gian thường xuyên trò chuyện, đối tượng chủ động tạo dựng quan hệ tình cảm, xưng hô thân mật và nói về kế hoạch trở về Việt Nam gặp mặt.

Để tăng lòng tin, người này gửi nhiều hình ảnh được cho là quá trình chuẩn bị hành lý, có mặt tại sân bay và chuẩn bị về nước. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bất ngờ thông báo gặp sự cố về thủ tục nhập cảnh, bị lực lượng chức năng tạm giữ tại sân bay và yêu cầu người phụ nữ chuyển gấp 15 triệu đồng để giải quyết. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, người phụ nữ không thực hiện giao dịch mà trực tiếp đến Công an phường Phước Hội trình báo. Sau khi được giải thích về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, người phụ nữ đã chấm dứt liên lạc và không chuyển khoản tiền 15 triệu đồng theo yêu cầu.

Thượng tá Bùi Quốc Nam - Trưởng Công an xã Hàm Thuận Nam, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi kết bạn, làm quen hoặc phát sinh tình cảm qua mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản, mã OTP; không truy cập các đường link lạ do người không quen biết gửi đến. Người dân cũng cần hạn chế công khai thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân, ngày sinh, số điện thoại, tài khoản ngân hàng để tránh bị các đối tượng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng, nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.