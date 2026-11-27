Nhận diện tổn thương da do kiến ba khoang

Vết thương trên lưng anh H.K. do tiếp xúc với độc tố kiến ba khoang. Ảnh: NVCC.

Chị Kim Tiến (phường Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, sau một đêm ngủ dậy, chị bất ngờ phát hiện một bên cánh tay và cả hai mí mắt sưng đỏ, ngứa, đau rát. Lo lắng trước tình trạng này, chị đến cơ sở y tế thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán tổn thương da do kiến ba khoang.

Đáng chú ý, dù sống ở tầng cao của chung cư, đây đã là năm thứ hai liên tiếp chị bị kiến ba khoang gây tổn thương. Sau khi thăm khám, chị Tiến được bác sĩ kê thuốc bôi kháng viêm để làm dịu tổn thương và theo dõi thêm tại nhà.

Tương tự, anh H. K (ở Hà Nội) cũng hai lần bị kiến ba khoang gây tổn thương da trong năm nay. Anh K. cho biết, dù luôn cảnh giác với loài côn trùng này và nhiều năm không bị dính độc, nhưng năm nay anh lại gặp phải hai lần. Lần đầu, kiến ba khoang xuất hiện trong nhà, khiến vùng da ở tay anh bị tổn thương và để lại sẹo. Anh khá bất ngờ bởi gia đình sống ở tầng 25 của tòa chung cư nhưng vẫn có kiến ba khoang xuất hiện.

“Mới đây, khi đang ngồi dưới gốc cây, tôi tiếp tục bị kiến ba khoang rơi trúng lưng. Không nhận ra đó là kiến ba khoang nên tôi dùng tay gạt đi, vô tình làm dập thân kiến, khiến dịch độc tiếp xúc trực tiếp với da. Vùng lưng sau đó bỏng rát, tổn thương lan rộng trên một vùng da lớn. Tôi phải sử dụng thuốc bôi liên tục trong một tuần, tình trạng vết thương trên lưng mới dần thuyên giảm và khỏi hẳn”, anh K. chia sẻ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, kiến ba khoang thực chất không cắn hay chích người. Tổn thương da xuất hiện do tiếp xúc với dịch chứa độc tố trong cơ thể loài côn trùng này.

Trong cơ thể kiến ba khoang có chứa Pederin - một loại độc tố có khả năng gây viêm da kích ứng mạnh. Vào mùa gặt hoặc sau mưa bão, khi môi trường sống bị xáo trộn, kiến ba khoang thường bay vào nhà theo ánh đèn điện, bám lên quần áo, khăn mặt, chăn gối.

“Phản xạ tự nhiên của nhiều người là dùng tay đập hoặc miết mạnh khi thấy côn trùng bò trên da. Chính hành động này làm cơ thể kiến bị nghiền nát, giải phóng độc tố Pederin tiếp xúc trực tiếp với da. Nguy hiểm hơn, độc tố có thể dính vào tay rồi lan sang mặt, cổ hoặc mắt khi người bệnh vô tình chạm vào”, bác sĩ Nguyễn Hữu Trường cho biết.

Đồng quan điểm trên, bác sĩ Lê Thị Hải Yến, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, sau vài giờ đến 1-2 ngày tiếp xúc với độc tố của kiến ba khoang, vùng da bị tổn thương có thể xuất hiện tình trạng đỏ, bỏng rát, nổi mụn nước hoặc bọng nước. Tổn thương thường có dạng vệt dài trên da, chủ yếu xuất hiện ở những vùng da hở như mặt, cổ, tay.

Một trong những sai lầm phổ biến khi nhận biết bệnh là nhầm viêm da do kiến ba khoang với zona thần kinh. Mặc dù cả hai bệnh đều có thể gây phỏng nước và đau rát ngoài da nhưng nguyên nhân và đặc điểm tổn thương hoàn toàn khác nhau.

Viêm da do kiến ba khoang là tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng do độc tố Pederin. Tổn thương thường xuất hiện ở vùng da hở như mặt, cổ, tay hoặc chân. Các mụn nước thường xếp thành vệt dài hoặc từng đám nhỏ, có thể xuất hiện mủ trắng đục ở giữa. Người bệnh chủ yếu có cảm giác nóng rát, bỏng rát và ngứa.

Trong khi đó, zona thần kinh là bệnh do virus Herpes zoster gây ra. Mụn nước thường mọc thành từng chùm, và chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể. Người bệnh có cảm giác đau nhức sâu, như kim châm hoặc bỏng rát dọc theo đường đi của dây thần kinh; một số trường hợp kèm sốt nhẹ, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trường cảnh báo, việc tự mua thuốc kháng virus để điều trị zona sẽ không có tác dụng đối với viêm da do kiến ba khoang. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn đắp lá cây, lá trầu không, lá phèn đen hoặc các nguyên liệu dân gian khác lên vùng da tổn thương. Khi lớp bảo vệ da đã bị phá vỡ, những biện pháp này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí hoại tử và để lại sẹo lâu dài.

Xử trí đúng cách, tránh tổn thương lan rộng

Điều dưỡng Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ kiến thức về viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang với người bệnh điều trị tại viện. Ảnh: BVCC

Theo các chuyên gia, xử trí đúng ngay sau khi tiếp xúc với kiến ba khoang có vai trò quan trọng trong việc hạn chế tổn thương da. Khi phát hiện côn trùng bò trên cơ thể, người dân tuyệt đối không tay đập hoặc miết mạnh mà nên thổi nhẹ hoặc dùng giấy gạt kiến ra ngoài, tránh để cơ thể côn trùng bị nghiền nát và giải phóng độc tố.

Ngay sau khi tiếp xúc, cần rửa kỹ vùng da bằng nước sạch, xà phòng dịu nhẹ hoặc nước muối sinh lý để loại bỏ độc tố còn bám trên bề mặt da. Xử trí càng sớm thì nguy cơ tổn thương càng được hạn chế.

Theo bác sĩ Lê Thị Hải Yến, khi da đã xuất hiện tổn thương do độc tố của kiến ba khoang, người dân cần chú ý chăm sóc đúng cách. Cụ thể, giữ vùng da bị tổn thương sạch và khô, vệ sinh nhẹ nhàng hằng ngày, sau đó dùng khăn mềm thấm khô, không chà xát. Không gãi, bóp hoặc làm vỡ các mụn nước vì có thể gây nhiễm trùng, khiến tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, người bệnh có thể sử dụng thuốc bôi giúp giảm viêm, làm dịu da theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc. Để giảm cảm giác bỏng rát, có thể chườm mát nhẹ nhàng, tránh đặt đá trực tiếp lên vùng da tổn thương.

Sau giai đoạn viêm, vùng da bị tổn thương có thể chuyển sang giai đoạn thâm. Vì vậy, cần chú ý tránh nắng, bởi ánh nắng mặt trời có thể khiến vết thâm kéo dài hơn. Người dân cũng không nên bôi các loại lá cây, thuốc dân gian không rõ nguồn gốc; không tự ý sử dụng kem trộn hoặc thuốc có hoạt chất mạnh.

Với những trường hợp tổn thương lan rộng, đau nhiều, xuất hiện tình trạng mưng mủ hoặc sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Đặc biệt, nếu tổn thương xuất hiện ở những vùng da nhạy cảm như mắt, mặt, cần được bác sĩ kiểm tra và có hướng xử trí phù hợp.

Bên cạnh đó, để phòng tránh viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, người dân cần duy trì thói quen ngủ màn, nhất là vào mùa mưa-thời điểm kiến ba khoang thường xuất hiện nhiều; đồng thời hạn chế bật đèn sáng thu hút côn trùng vào nhà.