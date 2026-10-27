Cảnh giác việc lợi dụng vụ án Ngô Văn Dũng để xuyên tạc, hướng lái dư luận

Ngày 27/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra khuyến cáo người dân không nên bình luận, chia sẻ những nội dung liên quan đến một số đối tượng lợi dụng vụ án Ngô Văn Dũng (trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”) để viết bài xuyên tạc, dẫn dắt dư luận, gây hiểu nhầm cho người đọc.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phối hợp với Công an xã Ea Knuếc đã phát hiện, xác minh, làm rõ một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình hợp tác thu mua sầu riêng.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 14/8/2026, anh T.H.D. (trú tại phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) cùng Ngô Văn Dũng (trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) và anh Vũ Trung Thành (trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) hợp tác thuê, mở kho thu mua sầu riêng tại khu vực Km19, Quốc lộ 26, thuộc xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk tống đạt các quyết định khởi tố đối với Ngô Văn Dũng.

Trong quá trình hợp tác làm ăn, giữa các bên đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc quyết toán tiền mua bán sầu riêng và các chi phí phát sinh khác trong quá trình kinh doanh. Để yêu cầu anh T.H.D. giao số tiền 60 triệu đồng, Ngô Văn Duẩn, Ngô Văn Dũng và Nguyễn Thiện Huy đã có hành vi chửi bới, xúc phạm, đe dọa, gây sức ép. Khi anh T.H.D. không đồng ý, ngày 4/9/2026, các đối tượng này tiếp tục có hành vi dùng tay, chân đánh anh T.H.D. nhằm gây sức ép buộc anh phải giao số tiền trên cho Ngô Văn Dũng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 26/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Duẩn, Ngô Văn Dũng và Nguyễn Thiện Huy để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên cho thấy, trong hoạt động hợp tác thu mua, kinh doanh nông sản, những bất đồng về tiền bạc, chất lượng hàng hóa, phương thức thanh toán, công nợ hoặc phân chia lợi nhuận cần được giải quyết bằng các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật. Khi tranh chấp bị đẩy thành hành vi đe dọa, hành hung, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Những bài viết diễn giải sai sự thật việc khởi tố theo hướng “trả thù”, “đàn áp”.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung sử dụng thông tin về quá khứ chấp hành án của Ngô Văn Dũng để diễn giải việc khởi tố theo hướng “trả thù”, “đàn áp”, xử lý vì lý do chính trị. Cách diễn giải này chuyển sự chú ý khỏi những hành vi đang được điều tra, hướng người đọc đến kết luận về động cơ của cơ quan chức năng nhưng không cung cấp tài liệu, chứng cứ tương ứng.

Điểm cần cảnh giác là thủ pháp lựa chọn thông tin có lợi cho nhận định đã định sẵn, bỏ qua bối cảnh vụ việc và sử dụng ngôn từ quy kết để tác động đến cảm xúc người đọc. Việc một nhận định được nhiều tài khoản nhắc lại không làm cho nhận định đó trở thành sự thật đã được kiểm chứng.

“Quá khứ chấp hành án của một người không thay thế chứng cứ chứng minh hành vi trong vụ án mới; đồng thời, cũng không thể chỉ dựa vào quá khứ đó để khẳng định việc khởi tố là sự trả thù hay đàn áp. Những kết luận về vụ việc phải dựa trên tài liệu, chứng cứ và quá trình giải quyết theo quy định pháp luật”, Công an Đắk Lắk khuyến cáo.

Việc công bố quyết định khởi tố nhằm thông tin về hoạt động tố tụng, không đồng nghĩa với việc khẳng định bị can đã có tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. Trách nhiệm hình sự của bị can phải được xem xét, quyết định theo trình tự luật định.

Từ một vụ án cụ thể để suy rộng, quy chụp về toàn bộ hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng là cách dẫn dắt cần được nhận diện. Những phản ánh, kiến nghị về quá trình giải quyết vụ án cần gắn với nội dung, tài liệu cụ thể để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét. Không thể dùng những lời bình luận mang tính kích động hoặc sự lặp lại của thông tin trên mạng để thay thế việc kiểm chứng.

“Cần phân biệt đâu là thông tin về quyết định tố tụng, đâu là kết quả điều tra ban đầu và đâu chỉ là ý kiến, suy đoán của người viết. Đối với hình ảnh, video, cần thận trọng khi nội dung bị cắt ngắn, thiếu diễn biến trước và sau hoặc có chú thích gán ghép. Không vội chia sẻ những bài viết quy kết động cơ, xúc phạm cá nhân, kích động công kích khi chưa có căn cứ xác thực. Trường hợp đã chia sẻ thông tin sai lệch, cần chủ động đính chính, gỡ bỏ để hạn chế tiếp tục lan truyền”, Công an Đắk Lắk khuyến cáo.

Tôn trọng sự thật, tiếp nhận thông tin có kiểm chứng và theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền là cách ứng xử có trách nhiệm trước những vụ án đang được điều tra. Sự tỉnh táo của mỗi người khi đọc, bình luận và chia sẻ sẽ góp phần ngăn ngừa việc lợi dụng vụ việc để gán ghép, xuyên tạc, gây hiểu sai trong dư luận.