Cảnh báo việc bán vé chương trình “Muôn sắc Việt Nam”

Những ngày gần đây, trên Facebook xuất hiện nhiều bài đăng rao bán, sang nhượng vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đáng chú ý, không ít tài khoản đăng tải hình ảnh những tấm vé được in màu sắc, thông tin và mã phân khu khá rõ nét, kèm lời mời chào như vé có sẵn, vé không sử dụng đến hoặc vé cần chuyển nhượng. Người có nhu cầu được hướng dẫn liên hệ qua tin nhắn riêng để thỏa thuận.

Xuất hiện nhiều Fanpage mua bán, trao đổi vé concert "Muôn sắc Việt Nam".

Quan sát các bài đăng được chia sẻ, vé được quảng cáo với nhiều khu vực và hạng khác nhau như “Bản sắc”, “Tinh hoa”, “Cội nguồn”, kèm thông tin Fanzone, số cổng vào sân. Một số tài khoản còn đăng ảnh chụp nhiều tấm vé cùng lúc, tạo cảm giác có nguồn vé dồi dào để người mua lựa chọn. Cách thức giao dịch chủ yếu là yêu cầu khách hàng nhắn tin riêng, liên hệ số điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp để thỏa thuận.

Không chỉ xuất hiện trên các fanpage, hoạt động rao bán vé còn được đưa vào những hội, nhóm trao đổi trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, trong một nhóm cộng đồng có hàng trăm thành viên, các hình ảnh vé được liên tục chia sẻ, trao đổi. Trước tình trạng này, một số thành viên đã lên tiếng nhắc nhở mọi người bình tĩnh, không vội vàng mua vé từ những nguồn không rõ ràng.

Đáng lo ngại, người mua gần như không có cơ sở để xác định tính hợp lệ của những tấm vé được rao bán qua ảnh chụp. Hình thức, màu sắc hay thông tin phân khu trên vé có thể được sao chép, làm giả. Việc người bán cung cấp hình ảnh vé thật cũng không đồng nghĩa với việc người mua chắc chắn nhận được vé hợp lệ, bởi vé có thể bị sử dụng trước, bị sao chép hoặc không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người rao bán.

Vé được phát miễn phí, Ban tổ chức không bán vé

Cần nhấn mạnh, “Muôn sắc Việt Nam” là chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng miễn phí. Ban tổ chức đã cảnh báo vé chương trình không được phép mua bán. Ngày 19-11,Ban tổ chức mở cổng đăng ký trực tuyến trên nền tảng Hanoi Go và nhanh chóng thông báo hết vé. Trong 2 ngày 21 và 22-11, Ban tổ chức đã phát vé cứng cho khán giả đã đăng ký vé online thành công.

Ban tổ chức cảnh báo, người hâm mộ cần thận trọng với những lời mời chào mua bán và đổi vé trên mạng.

Trước đó, Ban tổ chức chương trình và Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng sức hút của chương trình để lập fanpage giả mạo, đăng tải thông tin không chính xác, rao bán vé, yêu cầu đặt cọc hoặc thu phí giữ chỗ. Một số thủ đoạn khác là gửi đường dẫn giả mạo trang đăng ký, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, việc rao bán vé miễn phí không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động phe vé trục lợi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người hâm mộ. Người mua có thể mất tiền nhưng không nhận được vé, nhận phải vé giả hoặc gặp tình huống vé đã được người khác sử dụng. Trong trường hợp cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, người dân còn có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Ban tổ chức hướng dẫn các bước check-in khi vào cửa, trong đó nhấn mạnh, mỗi khán giả chỉ có 1 mã QR Code và chỉ sử dụng 1 lần. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức cũng lưu ý, việc xác thực vé và kiểm soát khán giả tại khu vực tổ chức được thực hiện theo quy định. Theo hướng dẫn đăng ký, mỗi mã QR chỉ được đổi một vé; thông tin trên giấy tờ tùy thân phải trùng khớp với thông tin đăng ký. Vì vậy, việc mua lại vé hoặc sử dụng vé do người khác chuyển nhượng có thể khiến khán giả gặp khó khăn khi làm thủ tục vào sân.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, người dân cần tuyệt đối không mua vé từ các tài khoản cá nhân, fanpage hoặc hội nhóm không chính thức; không chuyển tiền đặt cọc, phí giữ chỗ hay phí ưu tiên nhận vé. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và không truy cập những đường link lạ được gửi qua tin nhắn.

Khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu giả mạo, rao bán vé trái phép hoặc lừa đảo, người dân cần lưu lại thông tin, hình ảnh giao dịch và phản ánh tới cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.