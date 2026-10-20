Cảnh giác văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong thời đại công nghệ số, bên cạnh những tiện ích thiết thực, không gian mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, hoạt động tín dụng đen trên mạng và hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy là những vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, quyền riêng tư và môi trường văn hóa lành mạnh.

Người dân cần cảnh giác tín dụng đen và văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "vay tiền nhanh", "giải ngân trong ngày", "không cần thế chấp" để lôi kéo người có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời chào này có thể là các khoản vay với lãi suất cao, nhiều loại phí không minh bạch và điều kiện bất lợi cho người vay. Khi người vay mất khả năng thanh toán, một số đối tượng sử dụng các thủ đoạn đòi nợ trái pháp luật như đe dọa, xúc phạm, khủng bố tinh thần, gây sức ép với người thân hoặc tự ý thu thập, phát tán thông tin cá nhân nhằm ép buộc trả nợ.

Bên cạnh đó, văn hóa phẩm đồi trụy có thể được phát tán thông qua các hội nhóm kín, đường link không rõ nguồn gốc hoặc lời mời truy cập nội dung trả phí. Việc truy cập, chia sẻ hoặc phát tán những nội dung này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp thông tin, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư mà còn có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và đạo đức, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.

Trước những nguy cơ trên, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia không gian mạng. Khi sử dụng dịch vụ vay tiền trực tuyến, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cho vay, lãi suất, các khoản phí và điều khoản hợp đồng; không tin vào những quảng cáo thiếu căn cứ hoặc vay tiền qua ứng dụng, đường link không rõ nguồn gốc. Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người không đáng tin cậy; không tùy tiện cài đặt ứng dụng lạ trên thiết bị.

Đối với các nội dung độc hại, người dân cần tránh truy cập, tải xuống, lưu trữ hoặc chia sẻ văn hóa phẩm đồi trụy; không tham gia các hội nhóm có dấu hiệu phát tán nội dung vi phạm pháp luật. Khi phát hiện hành vi nghi vấn, cần lưu giữ thông tin, bằng chứng liên quan một cách an toàn và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Chủ động nhận diện thủ đoạn, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm là những biện pháp thiết thực giúp mỗi người bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.