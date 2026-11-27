Cảnh giác từ livestream nhạy cảm đến hành vi lừa đảo
Từng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội TikTok bằng những nội dung nhạy cảm, Ngô Thị Bích Thảo, còn gọi là Thảo Baby, cùng người yêu đã lợi dụng sự tò mò của người dùng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hai đối tượng về hành vi này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-giac-tu-livestream-nhay-cam-den-hanh-vi-lua-dao-246261127162557664.htm