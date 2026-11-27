Một hành khách bỏ quên túi xách bên trong có hơn 62 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài sản cá nhân tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng khẩn trương tìm kiếm, trao trả đầy đủ. Hành động thiết thực này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.