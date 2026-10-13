Cảnh giác trước những mắt xích rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 8/10/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen, biểu dương các đơn vị tham gia phá án, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và hiệu quả phối hợp trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, một nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp do nhóm này quản lý.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng sử dụng các đầu mối tại Việt Nam để nhanh chóng luân chuyển, xóa dấu vết dòng tiền. Số tiền nhận được được chuyển đổi sang tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển vào ví điện tử của nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia được hưởng lợi bất chính từ 1-2% giá trị mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây hoạt động trong nhiều năm. Một số đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can về các hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cụ thể: đối tượng Vũ Tùng Linh (trú Phú Thọ); Lê Đức Hùng (trú Thanh Hóa); Nguyễn Văn Nam (trú Phú Thọ) về hành vi: "Rửa tiền" và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú"; đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Huyền (trú TP. Hà Nội); Lê Thị Bình (trú TP. Bắc Ninh); Huỳnh Thị Kim Dung (trú Phú Thọ); Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú TP. Hà Nội) về hành vi: "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong đó, 3 bị can bị bắt tạm giam, 4 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính bảng, ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản kim loại màu vàng, bạc liên quan.

Từ trái qua, các đối tượng: Vũ Tùng Linh, Nguyễn Văn Nam, Lê Đức Hùng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Từ vụ việc trên, điều đáng cảnh giác là tài khoản ngân hàng đứng tên chính chủ vẫn có thể trở thành mắt xích trong đường dây tội phạm. Chỉ vì khoản tiền hoa hồng nhỏ, việc cho thuê, cho mượn tài khoản, nhận tiền rồi chuyển tiếp hoặc tham gia đổi tiền trái phép có thể khiến người liên quan đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Thực tế cũng cho thấy, tài sản mã hóa không khiến dòng tiền bất hợp pháp trở nên hợp pháp. Việc chuyển đổi qua USDT, ETH hay ví điện tử vẫn có thể trở thành dấu vết phục vụ điều tra khi cơ quan chức năng truy tìm nguồn tiền và các giao dịch liên quan. Việc Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài làm rõ đường dây cho thấy vai trò quan trọng của công tác nghiệp vụ, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, rửa tiền xuyên biên giới.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không nhận tiền hộ, chuyển tiền thuê hoặc tham gia các hoạt động đổi tiền trái phép khi không rõ nguồn gốc.

Người Việt Nam học tập, lao động tại Nhật Bản cần tuân thủ pháp luật sở tại, tránh các giao dịch ngoại tệ “tay ba” và những lời mời gọi kiếm tiền hoa hồng bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an, đồng thời bảo vệ thông tin đăng nhập, mã xác thực và dữ liệu cá nhân. Đừng vì lợi ích trước mắt mà vô tình biến tài khoản của mình thành công cụ phục vụ tội phạm.